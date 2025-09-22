Süper Lig devinde Jürgen Klopp sürprizi: Ayrılık zamansız geliyor!

Galatasaray'da Okan Buruk sonrası için Jürgen Klopp listenin başına yazıldı. Halihazırda Okan Buruk'un Avrupa'daki performansı sebebiyle ciddi soru işaretlerinin oluştuğu dönemde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Jürgen Klopp kritiği geldi.

GALATASARAY'DA BÜYÜK SÜRPRİZ: JURGEN KLOPP

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk için farklı senaryolar tasarlamaya başladı! Geçtiğimiz günlerde alınan 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetinden çok rahatsız olan sarı kırmızılılar, flaş bir kararla Jürgen Klopp için nabız yoklamayı gündemine aldı. Esasen ise Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste şampiyonluklar yaşamasına rağmen Avrupa'daki performansıyla camianın tepkisini çekmiş ve çok eleştirilmişti.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK İÇİN ZAMANSIZ AYRILIK

Okan Buruk adına Liverpool maçını önemli bir viraj olarak gören Galatasaray yönetimi, genç hocanın Frankfurt sonrasında RAMS Park'ta da farklı kaybetmesi durumunda Jürgen Klopp için devreye girecek ve dünya çapındaki hocayla masaya oturacak. En nihayetinde ise Süper Lig'in son şampiyonu, kulübün artık Avrupa'da da ses getirmesini istiyor ve Victor Osimhen gibi yatırımların karşılık bulmasını bekliyor.

GALATASARAY'DA JURGEN KLOPP VE ALTERNATİF LİSTE

Okan Buruk sonrası için Alman teknik direktörü listenin başına yazan Galatasaray, ayrıca Luciano Spalletti ve Roberto Mancini'yi de gündemine aldı.

JURGEN KLOPP VE SON DURUMU

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra; Red Bull Grubu takımlarının sorumluluğunu üstlenen Jürgen Klopp, 2024 Haziran'ından bu yana teknik direktörlük yapmıyor.