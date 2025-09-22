Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Süper Lig devinde Jürgen Klopp sürprizi: Ayrılık zamansız geliyor!

Süper Lig devi Galatasaray'da Jürgen Klopp ismi gündeme geldi. Okan Buruk'un Avrupa'daki performansından rahatsız olan sarı kırmızılı yönetim, an itibarıyla Galatasaray için Jürgen Klopp hesaplarına başladı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 18:57

'da sonrası için listenin başına yazıldı. Halihazırda Okan Buruk'un Avrupa'daki performansı sebebiyle ciddi soru işaretlerinin oluştuğu dönemde, Galatasaray Başkanı 'ten Jürgen Klopp kritiği geldi.

GALATASARAY'DA BÜYÜK SÜRPRİZ: JURGEN KLOPP

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk için farklı senaryolar tasarlamaya başladı! Geçtiğimiz günlerde alınan 5-1'lik mağlubiyetinden çok rahatsız olan sarı kırmızılılar, flaş bir kararla Jürgen Klopp için nabız yoklamayı gündemine aldı. Esasen ise Okan Buruk, 'de üst üste şampiyonluklar yaşamasına rağmen Avrupa'daki performansıyla camianın tepkisini çekmiş ve çok eleştirilmişti.

Süper Lig devinde Jürgen Klopp sürprizi: Ayrılık zamansız geliyor!

GALATASARAY'DA OKAN BURUK İÇİN ZAMANSIZ AYRILIK

Okan Buruk adına Liverpool maçını önemli bir viraj olarak gören Galatasaray yönetimi, genç hocanın Frankfurt sonrasında RAMS Park'ta da farklı kaybetmesi durumunda Jürgen Klopp için devreye girecek ve dünya çapındaki hocayla masaya oturacak. En nihayetinde ise Süper Lig'in son şampiyonu, kulübün artık Avrupa'da da ses getirmesini istiyor ve Victor Osimhen gibi yatırımların karşılık bulmasını bekliyor.

Süper Lig devinde Jürgen Klopp sürprizi: Ayrılık zamansız geliyor!

GALATASARAY'DA JURGEN KLOPP VE ALTERNATİF LİSTE

Okan Buruk sonrası için Alman teknik direktörü listenin başına yazan Galatasaray, ayrıca Luciano Spalletti ve Roberto Mancini'yi de gündemine aldı.

Süper Lig devinde Jürgen Klopp sürprizi: Ayrılık zamansız geliyor!

JURGEN KLOPP VE SON DURUMU

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra; Red Bull Grubu takımlarının sorumluluğunu üstlenen Jürgen Klopp, 2024 Haziran'ından bu yana teknik direktörlük yapmıyor.

Süper Lig devinde Jürgen Klopp sürprizi: Ayrılık zamansız geliyor!

Sıkça Sorulan Sorular

JURGEN KLOPP LIVERPOOL'DA KAÇ MAÇA ÇIKMIŞTI?
Başarılı hoca, Premier Lig ekibiyle 489 karşılaşmada yer almış ve maç başına 2.07 puan ortalaması yakalamıştı.
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#galatasaray
#dursun özbek
#süper lig
#trendyol süper lig
#okan buruk
#okan buruk
#Jürgen Klopp
#Jürgen Klopp
#Eintracht Frankfurt
#Spor
