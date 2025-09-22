Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

TFF'den istifa iddiaları için açıklama geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK sürecine dair bilgilendirme yaptı. Esasen ise TFF, Ferhat Gündoğdu konusunda net bir tavır ortaya koydu.

TFF'den istifa iddiaları için açıklama geldi!
Burak Ayaydın
22.09.2025
22.09.2025
Fenerbahçe'nin eski başkanı 'un hedef gösterdiği hakem süreci, federasyon tarafında farklı bir şekilde karşılık buldu. An itibarıyla , Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevini bıraktığı iddialarını yalanladı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

https://x.com/TFF_Org/status/1970136853274677668

SPOR YORUMCULARI DA BIRAKMASINI İSTEMİŞTİ

Ferhat Gündoğdu yönetimindeki için olumsuz konuşan Serdar Ali Çelikler, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yaptırım talebinde bulunmuştu.

TFF'den istifa iddiaları için açıklama geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ NEDEN TFF BİNASININA GİTMİŞTİ?
Eski başkan, hakem süreçlerinden memnun olmadıklarını dile getirmişti.
