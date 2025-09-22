TFF'den istifa iddiaları için açıklama geldi!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un hedef gösterdiği hakem süreci, federasyon tarafında farklı bir şekilde karşılık buldu. An itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevini bıraktığı iddialarını yalanladı.
"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."
https://x.com/TFF_Org/status/1970136853274677668
Ferhat Gündoğdu yönetimindeki MHK için olumsuz konuşan Serdar Ali Çelikler, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yaptırım talebinde bulunmuştu.