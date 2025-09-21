Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan takıma sitem!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu. Genç hoca, takımın antrenmanlardaki hiçbir planı uygulamadığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan takıma sitem!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 22:54

'de Domenico Tedesco'dan maç sonu kritikleri geldi. İtalyan çalıştırıcı, sahada her şeyin ters gittiğine dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE HOCADAN TAKIMA ELEŞTİRİ

"İlk olarak taraftarlardan özür dilemeliyiz. Çalıştığımız hiçbir şeyi sahada göremedik. Ayrıca ikili mücadelelerde de çok kötüydük. Planlarımızı sahaya yansıtamayınca sonuç da bu şekilde oldu. Kulüp için çok önemli bir gündü ama biz maça odaklanmak istemiştik. Seçim konusundan hiç bahsetmedik. Daha çok sahada neler görmek istediğimizi futbolcularla konuştuk ama maalesef hiçbir uygulama göremedik."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan takıma sitem!

NELSON SEMEDO DA TAKIMA MESAJ VERDİ

"Açıkçası çok fazla ne diyebilirim bilmiyorum. Kendi oyunumuzu, yanlışlarımızı analiz etmeliyiz. İyi bir iş çıkarmadık. Maça iyi başladık; gol attık, antrenmanda yaptığımız şeyleri sahaya yansıtmaya, iyi şekilde topu hareketlendirmeye çalıştık. Tabii istediğimiz kadar topa sahip olamadık. 1-0 oldu sonra, ardından rakip kırmızı gördü. İkinci yarı iyi oyun ortaya koyamadık. Çok fazla şey söyleyemiyorum şu anki hislerimle. Herkesin aynaya bakması gerekiyor. Çok daha iyisini yapabilmek adına düşünmeliyiz. Bu tarz puan kayıpları imkânsız. Böyle bir puan kaybı yaşayamayız. Çok daha fazla istememiz gerekiyor. Bunları geliştirmeliyiz. Çok daha fazla savaşmalıyız. Bugünkü oyuna devam edersek bu şekilde çok ama çok zor. Kendimi kötü hissediyorum. Takımın menfaati için böyle konuşmak istedim."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan takıma sitem!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN KASIMPAŞA KARŞISINDAKİ TEK GOLÜ KİMDEN GELMİŞTİ?
Marco Asensio, sarı lacivertli formayla ilk kez skor tabelasını değiştirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında da takıldı: İstanbul'da puanlar paylaşıldı!
Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun kararı: Transfer rekoru kırılıyor!
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#eleştiri
#Maç Sonuçları
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Kritik Dönem
#domenico tedesco
#Domenico Tedesco
#Analiz
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.