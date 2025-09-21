Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan takıma sitem!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan maç sonu kritikleri geldi. İtalyan çalıştırıcı, sahada her şeyin ters gittiğine dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE HOCADAN TAKIMA ELEŞTİRİ

"İlk olarak taraftarlardan özür dilemeliyiz. Çalıştığımız hiçbir şeyi sahada göremedik. Ayrıca ikili mücadelelerde de çok kötüydük. Planlarımızı sahaya yansıtamayınca sonuç da bu şekilde oldu. Kulüp için çok önemli bir gündü ama biz maça odaklanmak istemiştik. Seçim konusundan hiç bahsetmedik. Daha çok sahada neler görmek istediğimizi futbolcularla konuştuk ama maalesef hiçbir uygulama göremedik."

NELSON SEMEDO DA TAKIMA MESAJ VERDİ

"Açıkçası çok fazla ne diyebilirim bilmiyorum. Kendi oyunumuzu, yanlışlarımızı analiz etmeliyiz. İyi bir iş çıkarmadık. Maça iyi başladık; gol attık, antrenmanda yaptığımız şeyleri sahaya yansıtmaya, iyi şekilde topu hareketlendirmeye çalıştık. Tabii istediğimiz kadar topa sahip olamadık. 1-0 oldu sonra, ardından rakip kırmızı gördü. İkinci yarı iyi oyun ortaya koyamadık. Çok fazla şey söyleyemiyorum şu anki hislerimle. Herkesin aynaya bakması gerekiyor. Çok daha iyisini yapabilmek adına düşünmeliyiz. Bu tarz puan kayıpları imkânsız. Böyle bir puan kaybı yaşayamayız. Çok daha fazla istememiz gerekiyor. Bunları geliştirmeliyiz. Çok daha fazla savaşmalıyız. Bugünkü oyuna devam edersek bu şekilde çok ama çok zor. Kendimi kötü hissediyorum. Takımın menfaati için böyle konuşmak istedim."