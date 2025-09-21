Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun kararı: Transfer rekoru kırılıyor!

Can Uzun'un parlamasıyla birlikte Eintracht Frankfurt da sürpriz bir hamleyi gündemine aldı. Bundesliga ekibi, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki yetenekli hücumcunun fiyat etiketini 80 milyon Euro olarak belirledi.

CAN UZUN REKOR KIRABİLİR!

Avrupa pazarında Can Uzun ismi kulüpler için önemli bir yatırım olarak görülmeye başlanırken, Eintracht Frankfurt da 80 milyon Euroluk bir karar aldı. Esasen ise Can Uzun bu miktarda bir bedelle takımdan ayrılırsa, en yüksek bonservis bedeli ile transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yükselecek.

CAN UZUN VE BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonuna harika bir başlangıç yapan Can Uzun, Eintracht Frankfurt forması ile tüm kulvarlarda 5 maça çıktı ve 4 gol ile 3 asistlik önemli bir performans sergiledi.