24°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun kararı: Transfer rekoru kırılıyor!

Can Uzun için Eintracht Frankfurt'tan flaş bir karar geldi. Bild'in haberine göre Alman yöneticiler, geçtiğimiz sezon yalnızca 11 milyon Euroya transfer ettiği milli yıldızımız için tarihe geçecek bir bonservis bedeli istiyor.

Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun kararı: Transfer rekoru kırılıyor!
'un parlamasıyla birlikte da sürpriz bir hamleyi gündemine aldı. Bundesliga ekibi, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki yetenekli hücumcunun fiyat etiketini 80 milyon Euro olarak belirledi.

CAN UZUN REKOR KIRABİLİR!

Avrupa pazarında Can Uzun ismi kulüpler için önemli bir yatırım olarak görülmeye başlanırken, Eintracht Frankfurt da 80 milyon Euroluk bir karar aldı. Esasen ise Can Uzun bu miktarda bir bedelle takımdan ayrılırsa, en yüksek bonservis bedeli ile transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yükselecek.

Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun kararı: Transfer rekoru kırılıyor!

CAN UZUN VE BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonuna harika bir başlangıç yapan Can Uzun, Eintracht Frankfurt forması ile tüm kulvarlarda 5 maça çıktı ve 4 gol ile 3 asistlik önemli bir performans sergiledi.

Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun kararı: Transfer rekoru kırılıyor!

FRANKFURT CAN UZUN'U HANGİ TAKIMDAN TRANSFER ETMİŞTİ?
Kırmızı siyahlılar, genç yeteneği Nürnberg'ten kadrosuna katmıştı.
Aykut Kocaman yeni takımı için net konuştu!
Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
#can uzun
#can uzun
#Eintracht Frankfurt
#Eintracht Frankfurt
#Transfer Haberleri
#Spor
