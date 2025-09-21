Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Aykut Kocaman yeni takımı için net konuştu!

Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman, kulübün başkanlık seçimi için oyunu kullandı. Sandık sürecinin ardından açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, yeni takımından beklentilerini anlattı.

Aykut Kocaman yeni takımı için net konuştu!
21.09.2025
21.09.2025
; başkanlık seçimi için sandığa giderken, 'dan da değerlendirmeler geldi. Tecrübeli hoca, yaşananlara dair farklı yaklaşımlarda bulundu.

Aykut Kocaman yeni takımı için net konuştu!

AYKUT KOCAMAN'DAN YENİ TAKIM MESAJI

"Teknik direktörlüğe devam ediyorum. Ancak kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmeyi amaçlıyorum. Benim dönemim dahil olmak üzere aslan payı her zaman başkan ve yönetimlerindir. Ondan sonra sıralama teknik direktör ve oyuncu olarak gider. Başarısızlıklarda da yönetim ve başkanların aynı sorumluluğu almaları gerekir. Fenerbahçe'nin ilk 3-4 yılında kadrosunda zafiyetler vardı. Başkan ve yönetim tersini söylese de kadrolar, seçimler çok doğru değildi. İhtiyaç olduğu anlarda da ciddi hatalar yapıldı. Ancak son 3 yıl teknik direktör ve kadro bazında ciddi yatırım yapıldı. Ama bu sefer de yönetimlerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici rol oynuyor. Sanki saha içindeki problemlerin başında da bu rol oynamada eksiklikler olduğu kanısındayım."

Aykut Kocaman yeni takımı için net konuştu!

AYKUT HOCADAN FENERBAHÇE SÖZLERİ

"Tuhaf bir durum. Kişiselleştirmek istemiyorum ama... Seçenek dahi olmamam tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu da ortaya çıkaranların iyice düşünmesi lazım. Benim anlamlandırma şansım yok. Fenerbahçe'nin inşallah bana ihtiyacı olmaz. Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. Ancak ihtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söyledim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. Bugün de aynı. İhtiyaç olmaz umarım ama ihtiyaç olursa ben her zaman buradayım."

Sıkça Sorulan Sorular

AYKUT KOCAMAN EN SON HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRMIŞTI?
Başarılı antrenör, son olarak Başakşehir'de görev almış ama süreç istediği gibi ilerlememişti.
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.