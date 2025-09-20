Okan Buruk için son düzlük: Galatasaray’da kritik viraj!

Galatasaray camiası, Okan Buruk konusunda ikiye ayrıldı. Esasen ise bir kısım Okan Buruk’u desteklerken, diğer taraf ise Fatih Terim’i öne sürerek Okan Buruk için ayrılık hesaplarına başladı.

GALATASARAY’DA OKAN BURUK’UN BÜYÜK SINAVI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımı Trendyol Süper Lig’de üst üste 3 sene şampiyon yapmış ve Türkiye’deki futbol arenasına damga vurmuştu. Ayrıca bu dönemde Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi rakiplerine karşı genel olarak bir üstünlük de yakalayan Okan Buruk, Avrupa’da ise resmen sınıfta kaldı! Halihazırda geçen sezon Young Boys gibi takımlara elenmesiyle tepki çeken Okan Buruk, istikrar olarak da bir türlü Avrupa’da bekleneni veremedi ve bu seneye de Eintracht Frankfurt karşısında farklı kaybederek başladı.

GALATASARAY’DA OKAN BURUK İÇİN ZORLU SÜREÇ

Galatasaray’ı yurt içinde ne kadar başarılı yaptıysa; tezat bir şekilde de yurt dışında bir o kadar kaotik oyunlar oynayan Okan Buruk, an itibarıyla camiadaki hedef isim oldu! Esasen ise sarı kırmızılılardaki ciddi bir kesim, Okan Buruk’un birkaç Avrupa maçı daha kaybetmesi halinde gönderilmesini ve bu kadronun potansiyelini gerçekleştirebilecek bir isimle anlaşılmasını istiyor.

FATİH TERİM SÜPER LİG’İ KAZANIRKEN AVRUPA’DA DA SES GETİRMİŞTİ

Fatih Terim’in; aynı Okan Buruk gibi Galatasaray ile Türkiye’de ciddi bir dominasyon sağladığı dönemlerde, Aslan için Avrupa süreçleri de çok iyi gitmiş ve hem kupalar hem de dereceler gelmişti.

DURSUN ÖZBEK GALATASARAY ADINA ÖNEMLİ BİR TERCİH YAPMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen sezondaki Avrupa hayal kırıklıklarını ikinci plana atmış ve Okan Buruk’un ligi kazanmasıyla birlikte görevde kalmasına karar vermişti.

GALATASARAY’DA FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK!

Galatasaray camiasında bir kesim Okan Buruk’u destekleyip; Türkiye’deki başarılarını takdir ederken, diğer taraf ise artık yurt dışının da düşünülmesini ve ‘Avrupa Fatihi Galatasaray’ ünvanının altının doldurulmasını dile getiriyor.