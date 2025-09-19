Sadettin Saran'dan Fenerbahçe fedakârlığı: Kritik süreci kendisi açıkladı!

Fenerbahçe'de seçim zamanı yaklaştıkça spekülasyonlar da gündeme gelmeye başladı. Esasen ise Sadettin Saran; Tuttur şirketindeki hisseleri sebebiyle Fenerbahçe başkanlığına aday olamayacağının öne çıkarılması üzerine, flaş bir hamleyi açıkladı ve fedakârca davranacağını duyurdu.

SADETTİN SARAN FENERBAHÇE İÇİN ŞİRKETİNDEN VAZGEÇTİ

Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmak için seçim çalışmaları yürüten ve Ali Koç'a rakip olan Sadettin Saran, bahis şirketinin hisseleriyle ilgili konuştu! An itibarıyla kritik konuya nokta koyan Sadettin Saran; Tuttur hisselerinin devir olmaması halinde, Fenerbahçe başkanı seçildiği anda 'Tuttur' şirketini komple kapatacağını ve sorunu ortadan kaldıracağını açıkladı.

FENERBAHÇE'DE İKİ İSİM TEK KOLTUK!

Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta seçim yapacağı dönemde, Ali Koç ve Sadettin Saran ikilisi finale kalan adaylar olarak öne çıktı. Son olarak da Sadettin Saran ya da Ali Koç, sandığın ardından başkanlık görevini sürdürecek ve sarı lacivertli camianın ne yönde yatırımlar yapacağına karar verecek.