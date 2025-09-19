Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
22°
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe fedakârlığı: Kritik süreci kendisi açıkladı!

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Sadettin Saran, an itibarıyla sürpriz bir karar verdi. Ali Koç'un seçimdeki en güçlü rakibi olarak görülen Sadettin Saran, Fenerbahçe süreci için şirketinden vazgeçti.

19.09.2025
19.09.2025
19.09.2025

'de zamanı yaklaştıkça spekülasyonlar da gündeme gelmeye başladı. Esasen ise ; Tuttur şirketindeki hisseleri sebebiyle Fenerbahçe başkanlığına aday olamayacağının öne çıkarılması üzerine, flaş bir hamleyi açıkladı ve fedakârca davranacağını duyurdu.

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe fedakârlığı: Kritik süreci kendisi açıkladı!

SADETTİN SARAN FENERBAHÇE İÇİN ŞİRKETİNDEN VAZGEÇTİ

Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmak için seçim çalışmaları yürüten ve 'a rakip olan Sadettin Saran, bahis şirketinin hisseleriyle ilgili konuştu! An itibarıyla kritik konuya nokta koyan Sadettin Saran; Tuttur hisselerinin devir olmaması halinde, Fenerbahçe başkanı seçildiği anda 'Tuttur' şirketini komple kapatacağını ve sorunu ortadan kaldıracağını açıkladı.

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe fedakârlığı: Kritik süreci kendisi açıkladı!

FENERBAHÇE'DE İKİ İSİM TEK KOLTUK!

Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta seçim yapacağı dönemde, Ali Koç ve Sadettin Saran ikilisi finale kalan adaylar olarak öne çıktı. Son olarak da Sadettin Saran ya da Ali Koç, sandığın ardından başkanlık görevini sürdürecek ve sarı lacivertli camianın ne yönde yatırımlar yapacağına karar verecek.

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe fedakârlığı: Kritik süreci kendisi açıkladı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE YAZ DÖNEMİNDE NE KADAR BONSERVİS ÖDEDİ?
Süper Lig devi, geçtiğimiz transfer aylarında tam 87 milyon Euroluk harcama gerçekleştirmişti.
