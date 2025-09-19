Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Can Uzun'dan Galatasaray açıklaması: Gol sevinci tartışılmıştı!

Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ve Galatasaray karşılaşırken, temsilcimiz sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı. Esasen ise Galatasaray'a karşı gol atan ve ardından gelen coşkulu sevinciyle tartışma konusu olan Can Uzun, sosyal medya hesabından sürece dair açıklama yaptı.

Can Uzun'dan Galatasaray açıklaması: Gol sevinci tartışılmıştı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 17:57

'dan, maçı için açıklama geldi. Milli futbolcu, sürecin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Can Uzun'dan Galatasaray açıklaması: Gol sevinci tartışılmıştı!

CAN UZUN'DAN TÜRK FUTBOLSEVERLERE MESAJ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç oyuncu, "Dün yaptığım gol sevinci Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane bir duygusal kutlamasıydı. Kendi vatandaşlarıma veya ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısızlık yapmam ve umarım herkes bunun farkındadır." dedi.

Can Uzun'dan Galatasaray açıklaması: Gol sevinci tartışılmıştı!

GALATASARAY ÖNE GEÇMİŞ AMA DİRENEMEMİŞTİ!

'ndeki deplasmanında 1-0 öne geçen Galatasaray, karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrılmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN TEK GOLÜNÜ KİM ATMIŞTI?
Yunus Akgün, temsilcimizin tek sayısını kaydetmişti.
