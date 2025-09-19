Can Uzun'dan Galatasaray açıklaması: Gol sevinci tartışılmıştı!

Can Uzun'dan, Galatasaray maçı için açıklama geldi. Milli futbolcu, sürecin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

CAN UZUN'DAN TÜRK FUTBOLSEVERLERE MESAJ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç oyuncu, "Dün yaptığım gol sevinci Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane bir duygusal kutlamasıydı. Kendi vatandaşlarıma veya ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısızlık yapmam ve umarım herkes bunun farkındadır." dedi.

GALATASARAY ÖNE GEÇMİŞ AMA DİRENEMEMİŞTİ!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt deplasmanında 1-0 öne geçen Galatasaray, karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrılmıştı.