Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, Göztepe ile Beşiktaş sahaya çıkıyor. Heyecanla beklenen maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 17:38

Sergen Yalçın'lı , İzmir'de 'ye konuk oluyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen mücadele bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacakken, hakem olarak ise Mehmet Türkmen görev alacak.

https://x.com/Besiktas/status/1968957249742663779

https://x.com/Goztepe/status/1968782153413444090

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Cherni, Arda, Olaitan, Janderson, Juan.

Beşiktaş Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Felix, Jurasek, Cerny, Demir Ege, Jota Silva, Rafa Silva, Cengiz, Abraham.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR!

Siyah beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra, sakatlığı bulunan orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Wilfred Ndidi de müsabakada görev yapamayacak.

Beşiktaş Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

YENİ TRANSFERLER İÇİN SAHNE ZAMANI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Jota Silva ve Rıdvan Yılmaz, Göztepe karşısında ilk kez siyah beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor.

Beşiktaş Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

SERGEN YALÇIN ZORLU DEPLASMANDA 3 PUAN PEŞİNDE

Beşiktaş'taki ikinci dönemine Alanyaspor mağlubiyetiyle başlayan Sergen Yalçın, akabinde ise Başakşehir'i mağlup etmişti. An itibarıyla ise genç hoca, Kartal'daki ikinci lig zaferi için hedefe odaklanmış durumda.

Beşiktaş Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

GÖZTEPE'DE AVRUPA KRİTİĞİ

İzmir temsilcisi, geçen sezon olduğu gibi bu yılda da ligin üst sıralarında yer almak ve kendini Avrupa potasına atmak istiyor.

Beşiktaş Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

GÖZTEPE'DE KAYSERİSPOR MAÇININ ARDINDAN STOILOV MESAJ VERMİŞTİ!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kayserispor karşılaşmasının ardından takıma uyarılarda bulunmuştu.

Beşiktaş Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA BAŞAKŞEHİR KARŞISINDAKİ GALİBİYET GOLÜNÜ KİM ATMIŞTI?
Siyah beyazlılar son dakika golüyle kazanırken, Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder başroldeki isim olmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'a olay gönderme!
ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#göztepe
#göztepe
#trendyol süper lig
#canlı maç anlatımı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.