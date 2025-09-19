Beşiktaş Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen mücadele bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacakken, hakem olarak ise Mehmet Türkmen görev alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Cherni, Arda, Olaitan, Janderson, Juan.

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Felix, Jurasek, Cerny, Demir Ege, Jota Silva, Rafa Silva, Cengiz, Abraham.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR!

Siyah beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra, sakatlığı bulunan orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Wilfred Ndidi de müsabakada görev yapamayacak.

YENİ TRANSFERLER İÇİN SAHNE ZAMANI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Jota Silva ve Rıdvan Yılmaz, Göztepe karşısında ilk kez siyah beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor.

SERGEN YALÇIN ZORLU DEPLASMANDA 3 PUAN PEŞİNDE

Beşiktaş'taki ikinci dönemine Alanyaspor mağlubiyetiyle başlayan Sergen Yalçın, akabinde ise Başakşehir'i mağlup etmişti. An itibarıyla ise genç hoca, Kartal'daki ikinci lig zaferi için hedefe odaklanmış durumda.

GÖZTEPE'DE AVRUPA KRİTİĞİ

İzmir temsilcisi, geçen sezon olduğu gibi bu yılda da ligin üst sıralarında yer almak ve kendini Avrupa potasına atmak istiyor.

GÖZTEPE'DE KAYSERİSPOR MAÇININ ARDINDAN STOILOV MESAJ VERMİŞTİ!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kayserispor karşılaşmasının ardından takıma uyarılarda bulunmuştu.