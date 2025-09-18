Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'a olay gönderme!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi serüvenin ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıktı. Temsilcimizin hızlı başladığı ama ardından 5-1 geriye düştüğü mücadelede, ev sahibi Eintracht Frankfurt'tan flaş bir sosyal medya hamlesi geldi.

GALATASARAY'A ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE AĞIR TAŞ!

Galatasaray karşısında oyuna sonradan ortak olan ve skoru 1-0'dan 5-1'e getiren Eintracht Frankfurt, sosyal medya üzerinden iddialı bir çıkış yaptı! Alman ekibi, rakibini ciddiye almadığını gösteren bir paylaşım gerçekleştirdi.

GALATASARAY BİR ANDA DAĞILDI!

Almanya deplasmanına etkili bir oyunla başlayan Galatasaray, ilk yarının son bölümünde yediği gollerle maçtan koptu ve bir anda 3-1 geriye düştü. Akabinde ise Aslan, karşılaşmada beşinci golü de yemişti.