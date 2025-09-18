Menü Kapat
23°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'a olay gönderme!

Şampiyonlar Ligi akşamında Eintracht Frankfurt ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Temsilcimizin deplasmanda 1-0 öne geçtiği mücadelede, Almanya ekibi flaş bir geri dönüşle skoru 5-1'e getirdi ve sosyal medyadan da Galatasaray'a gönderme yaptı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi serüvenin ilk maçında deplasmanına çıktı. Temsilcimizin hızlı başladığı ama ardından 5-1 geriye düştüğü mücadelede, ev sahibi Eintracht Frankfurt'tan flaş bir sosyal medya hamlesi geldi.

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'a olay gönderme!

GALATASARAY'A ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE AĞIR TAŞ!

Galatasaray karşısında oyuna sonradan ortak olan ve skoru 1-0'dan 5-1'e getiren Eintracht Frankfurt, sosyal medya üzerinden iddialı bir çıkış yaptı! Alman ekibi, rakibini ciddiye almadığını gösteren bir paylaşım gerçekleştirdi.

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'a olay gönderme!

GALATASARAY BİR ANDA DAĞILDI!

Eintracht Frankfurt deplasmanına etkili bir oyunla başlayan Galatasaray, ilk yarının son bölümünde yediği gollerle maçtan koptu ve bir anda 3-1 geriye düştü. Akabinde ise Aslan, karşılaşmada beşinci golü de yemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN NEDEN OYNAMADI?
Yıldız forvet, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamıştı.
