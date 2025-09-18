Fenerbahçe'de Anderson Talisca depremi: Kartlar yeniden dağıtılıyor!

Fenerbahçe'de gündem yine Anderson Talisca oldu. Halihazırdaki düşük temposuyla dikkatleri üzerine çeken Anderson Talisca, sürece ek olarak kaçırdığı penaltılarla da Fenerbahçe'ye puanlar kaybettirdi ve Domenico Tedesco'nun radarına takıldı.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA KRİTİĞİ

Fenerbahçe'nin büyük bir mali yatırımla transfer ettiği Anderson Talisca, geldiği günden bu yana soru işaretlerine sebep oluyor! Geçen sezon devre arasında takıma katılan ve hazır bir görüntü vermeyen Anderson Talisca, şu an itibarıyla yine yüksek tempo yapamıyor ve aylar geçmesine rağmen hala oyun olarak üzerine koyamıyor. En nihayetinde ise Anderson Talisca; artık Fenerbahçe yönetiminden veto yemek üzere geri sayıma geçmiş durumda, zira Domenico Tedesco'dan farklı bir karar geliyor.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'NIN YERİNE MARCO ASENSIO TERCİHİ

Fenerbahçe ile iki maça çıkan ve takımın dinamizminden memnun olmayan Domenico Tedesco, Anderson Talisca'ya fatura kesmeye karar verdi! Süreçten hareketle Domenico Tedesco, Anderson Talisca'yı kulübeye çekecek ve Marco Asensio ile yeni bir oyun kurgulamaya başlayacak.

FENERBAHÇE'DE KRİZE SEBEP OLAN ANDERSON TALISCA'NIN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 31 maça çıkan Anderson Talisca, bu süreçte 14 gol ve 2 asist yapmış ama mücadele etmeyen yapısıyla eleştirilerden kaçamamıştı.