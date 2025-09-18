Jose Mourinho imzayı attı: Fenerbahçe hakkında sert konuştu!

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin ardından Benfica ile masaya oturdu. Portekiz devi, Jose Mourinho ile anlaştıklarını resmen açıkladı.

https://x.com/SLBenfica/status/1968684750966771991

JOSE MOURINHO BENFICA'DA

Kırmızı beyazlılardan yapılan duyuruda, deneyimli çalıştırıcıyla 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Ayrıca Portekizli teknik direktör; törende yaptığı açıklamada, "Benfica taraftarlarının bir temsilcisi olarak, teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp, beni Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar motive etmedi." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE KRİTİĞİ!

Basın toplantısında Fenerbahçe'deki dönemine de değinen Jose Mourinho, "Fenerbahçe'de işler kolaydı. 4'lü oynamak istiyordum ama kulüp, ben ayrıldıktan sonra 5 oyuncu transfer etti. Ben oradayken bu mümkün değildi. Mevcut duruma uyum sağlamak zorundasın ve ben uyum sağlarım. Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme dönmek demek." dedi.

JOSE MOURINHO VE FENERBAHÇE DÖNEMİ

Fenerbahçe ile 62 müsabakaya çıkan Jose Mourinho, bu süreçte maç başına 2.02 puan ortalaması yakalamış ama hiçbir kupa kazanamamıştı.