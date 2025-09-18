Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı: İlk durak Eintracht Frankfurt deplasmanı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona Eintracht Frankfurt deplasmanıyla başlıyor. Heyecanla beklenen maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı: İlk durak Eintracht Frankfurt deplasmanı!
Burak Ayaydın
18.09.2025
18.09.2025
saat ikonu 04:23

'nde, ve karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 22.00 itibarıyla başlayacak olan müsabakada, İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı: İlk durak Eintracht Frankfurt deplasmanı!

https://x.com/Eintracht/status/1968374371388719221

MUHTEMEL 11'LER

Frankfurt: Zetterer; Brown, Collins, Koch, Theate; Højlund, Chaïbi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı: İlk durak Eintracht Frankfurt deplasmanı!

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı; Torreira, Sara; Sane, Gündoğan, Akgün; Barış Alper Yılmaz.

GALATASARAY 16 MAÇTIR KAZANIYOR!

Sarı kırmızılılar, çıktığı son 16 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı! Uzun zaman önceki tek yenilgisini geçen sezon Beşiktaş derbisinde yaşayan Aslan, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1968406370417291529

OKAN BURUK'TAN 'DENGE' VURGUSU

Almanya'daki deplasman maçı öncesinde basın toplantısı yapan , iki takımı da birbirine yakın olarak nitelendirmiş ve zorlu mücadeledeki kazanma şansını eşit olarak belirtmişti.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1968410076059943378

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN YOK!

Galatasaray'ın sansasyonel transferi , milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle Almanya kafilesine dahil edilmedi.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı: İlk durak Eintracht Frankfurt deplasmanı!

EINTRACHT FRANKFURT İNİŞLİ ÇIKIŞLI

Yeni sezonda Bundesliga'da 3 maça çıkan Almanya temsilcisi, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı: İlk durak Eintracht Frankfurt deplasmanı!

CAN UZUN'UN DA OYNAMASI BEKLENİYOR

Eintracht Frankfurt, A Milli Takım'ın genç oyuncularından 'u kadrosunda bulunduruyor. Esasen ise Nürnberg'ten geçen sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Eintracht Frankfurt'un önemli parçalarından biri oldu. Can, kırmızı beyazlı formayla 3 lig maçına çıkıp 3 gol attı.

https://x.com/UEFAcom_de/status/1968264514945892833

Sıkça Sorulan Sorular

ALMANYA TEMSİLCİSİ HANGİ YILDIZINI LIVERPOOL'A SATMIŞTI?
Frankfurt, 23 yaşındaki golcüsü Hugo Ekitike için Liverpool ile 95 milyon Euroluk bir anlaşma imzalamıştı.
