Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı: İlk durak Eintracht Frankfurt deplasmanı!

Şampiyonlar Ligi'nde, Eintracht Frankfurt ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 22.00 itibarıyla başlayacak olan müsabakada, İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Frankfurt: Zetterer; Brown, Collins, Koch, Theate; Højlund, Chaïbi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt.

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı; Torreira, Sara; Sane, Gündoğan, Akgün; Barış Alper Yılmaz.

GALATASARAY 16 MAÇTIR KAZANIYOR!

Sarı kırmızılılar, çıktığı son 16 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı! Uzun zaman önceki tek yenilgisini geçen sezon Beşiktaş derbisinde yaşayan Aslan, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.

OKAN BURUK'TAN 'DENGE' VURGUSU

Almanya'daki deplasman maçı öncesinde basın toplantısı yapan Okan Buruk, iki takımı da birbirine yakın olarak nitelendirmiş ve zorlu mücadeledeki kazanma şansını eşit olarak belirtmişti.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN YOK!

Galatasaray'ın sansasyonel transferi Victor Osimhen, milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle Almanya kafilesine dahil edilmedi.

EINTRACHT FRANKFURT İNİŞLİ ÇIKIŞLI

Yeni sezonda Bundesliga'da 3 maça çıkan Almanya temsilcisi, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.

CAN UZUN'UN DA OYNAMASI BEKLENİYOR

Eintracht Frankfurt, A Milli Takım'ın genç oyuncularından Can Uzun'u kadrosunda bulunduruyor. Esasen ise Nürnberg'ten geçen sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Eintracht Frankfurt'un önemli parçalarından biri oldu. Can, kırmızı beyazlı formayla 3 lig maçına çıkıp 3 gol attı.

