Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi: Domenico Tedesco noktayı koydu!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Jhon Duran kritiği geldi. Halihazırda Jhon Duran'dan faydalanamayan Domenico Tedesco, yönetime alternatif bir transfer listesi sundu.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN SONRASI İÇİN DOMENICO TEDESCO'DAN TRANSFER RAPORU!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, Jhon Duran ile ilgili sürece noktayı koydu! Esasen ise Jhon Duran'ın durumunun karmaşık olduğunu gözeten Domenico Tedesco, sarı lacivertli yönetime Ocak ayı için 'transfer' kritiğini düşünmenin doğru olacağını belirtti ve alternatif isimler çerçevesince kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, şu ana kadar yeni takımıyla 6 maça çıktı ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağladı. Son olarak da yıldız hücumcu, Süper Lig devi için ciddi bir yatırım sürecine dönüşmüş ve Fenerbahçe mali anlamda önemli bir tercihte bulunarak transferi gerçekleştirmişti.