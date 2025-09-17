Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi: Domenico Tedesco noktayı koydu!

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye transfer olduktan kısa bir süre sonra sakatlanan Jhon Duran, an itibarıyla Domenico Tedesco'nun forvet raporuna konu oldu.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 21:39

'de Domenico Tedesco'dan kritiği geldi. Halihazırda Jhon Duran'dan faydalanamayan Domenico Tedesco, yönetime alternatif bir transfer listesi sundu.

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi: Domenico Tedesco noktayı koydu!

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN SONRASI İÇİN DOMENICO TEDESCO'DAN TRANSFER RAPORU!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, Jhon Duran ile ilgili sürece noktayı koydu! Esasen ise Jhon Duran'ın durumunun karmaşık olduğunu gözeten Domenico Tedesco, sarı lacivertli yönetime Ocak ayı için 'transfer' kritiğini düşünmenin doğru olacağını belirtti ve alternatif isimler çerçevesince kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi: Domenico Tedesco noktayı koydu!

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, şu ana kadar yeni takımıyla 6 maça çıktı ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağladı. Son olarak da yıldız hücumcu, Süper Lig devi için ciddi bir yatırım sürecine dönüşmüş ve Fenerbahçe mali anlamda önemli bir tercihte bulunarak transferi gerçekleştirmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

AL NASSR JHON DURAN'I NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Suudi Arabistan ekibi, Jhon Duran için Aston Villa ile anlaşmış ve 77 milyon Euro bonservis ödemişti.
ETİKETLER
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Jhon Duran
#Jhon Duran
#domenico tedesco
#Spor
