Vitor Pereira ile anlaşma tamam: 3 yıllık sözleşme!

Premier Lig'den düşmek üzere olan Wolves'e 1.5 sezonluk imza atan ve sarı siyahlıları ligde tutan Vitor Pereira, an itibarıyla yeni anlaşmaya da 'evet' dedi. Portekizli hocanın, birkaç gün içinde 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Yeni takvim yılına 4'te 0 yaparak başlayan ve kulüp tarihinde bir ilke imza atan Pereira, geçen sezon Aralık ayında 6 puanla 19. sırada başına geçtiği Wolves'u ligde tutmayı başarmıştı.
Deneyimli hoca; Portekiz, Yunanistan ve Çin'de lig ile kupa şampiyonlukları yaşamıştı.