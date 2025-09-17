Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!

Yılmaz Vural'dan sürpriz bir imza geldi. Deneyimli hoca, an itibarıyla yeniden sahalara döndü.

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!
Burak Ayaydın
17.09.2025
17.09.2025
uzun bir aradan sonra yeniden futbol sahnesine çıktı. Esasen ise Yılmaz hoca, ekibi ile sözleşme imzaladı.

SARIYER KULÜBÜ'NDEN YILMAZ VURAL AÇIKLAMASI

Lacivert beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YILMAZ VURAL'IN SON PERFORMANSI

Son olarak 2024 yılında Menemen FK'yı çalıştıran Yılmaz Vural, takımıyla 29 mücadelede yer almış ve maç başına 1.93 puan ortalaması tutturmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

YILMAZ VURAL DAHA ÖNCE SARIYER'İ ÇALIŞTIRMIŞ MIYDI?
Tecrübeli antrenör, 1996 yılında Sarıyer'e imza atmıştı.
