Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!

Yılmaz Vural uzun bir aradan sonra yeniden futbol sahnesine çıktı. Esasen ise Yılmaz hoca, Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer ile sözleşme imzaladı.

SARIYER KULÜBÜ'NDEN YILMAZ VURAL AÇIKLAMASI

Lacivert beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/sariyerofficial/status/1968354456329929092

YILMAZ VURAL'IN SON PERFORMANSI

Son olarak 2024 yılında Menemen FK'yı çalıştıran Yılmaz Vural, takımıyla 29 mücadelede yer almış ve maç başına 1.93 puan ortalaması tutturmuştu.