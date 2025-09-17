Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
 Burak Ayaydın

Real Madrid'e yıldız isimden kötü haber!

Real Madrid'in sürpriz transferi Trent Alexander-Arnold, sakatlık yaşayanlar listesine dahil oldu. Marsilya maçında yerde kalan yıldız futbolcudan, Real Madrid'e kötü haber geldi.

Real Madrid'e yıldız isimden kötü haber!
Burak Ayaydın
17.09.2025
17.09.2025
18:48

için Jude Bellingham'dan sonra Trent Alexander-Arnold da sakatlandı. İngiliz bek, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid'e yıldız isimden kötü haber!

REAL MADRID VE KRİTİK SÜREÇ

Jude Bellingham'ın ardından Trent Alexander-Arnold'ı da kullanamayacak olan Real Madrid, Xabi Alonso yönetiminde farklı dizilişler denemeye hazırlanıyor. Esasen ise İspanyol devi, kadro eksikliklerinden hareketle farklı bir oyun kurgusu tasarlamayı planlıyor.

Real Madrid'e yıldız isimden kötü haber!

ARNOLD VE REAL MADRID KARİYERİ

Yaz döneminde Real Madrid'e imza atan Trent Alexander-Arnold, şu ana kadar Kral'ın Takımı ile toplam 10 maça çıkmış ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

REAL MADRID YILDIZ SAVUNMACI İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
İspanyol devi, piyasa değeri 75 milyon Euro olan Trent Alexander-Arnold'ı transfer bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.
TGRT Haber
