Real Madrid'e yıldız isimden kötü haber!

Real Madrid için Jude Bellingham'dan sonra Trent Alexander-Arnold da sakatlandı. İngiliz bek, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

REAL MADRID VE KRİTİK SÜREÇ

Jude Bellingham'ın ardından Trent Alexander-Arnold'ı da kullanamayacak olan Real Madrid, Xabi Alonso yönetiminde farklı dizilişler denemeye hazırlanıyor. Esasen ise İspanyol devi, kadro eksikliklerinden hareketle farklı bir oyun kurgusu tasarlamayı planlıyor.

ARNOLD VE REAL MADRID KARİYERİ

Yaz döneminde Real Madrid'e imza atan Trent Alexander-Arnold, şu ana kadar Kral'ın Takımı ile toplam 10 maça çıkmış ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.