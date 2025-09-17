Menü Kapat
24°
Spor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Alanyaspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe ve Alanyaspor, Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında karşı karşıya geliyor. Heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

, Avrupa arenası sebebiyle ertelenen ilk hafta maçında ’u ağırlıyor. Bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak olan karşılaşmada, hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En Nesyri.

https://x.com/Fenerbahce/status/1968038511388598535

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu.

ARTHUR ZICO’DAN SONRA İLK KEZ!

Fenerbahçe’nin başına geçtikten sonra ilk maçında Trabzonspor’u 1-0 yenmeyi başaran teknik direktör Domenico Tedesco, Alanyaspor’u da mağlup ederek bir ilki başarmak istiyor! Esasen ise Tedesco, Zico’dan (Ağustos 2006) bu yana Fenerbahçe’nin başında çıktığı ilk iki Süper Lig maçını da kazanan ilk yabancı teknik direktör olmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜK KURDU

Fenerbahçe, geçen sezon Alanyaspor’u her iki Süper Lig karşılaşmasında da yendi. Ayrıca sarı lacivertliler; sezonun ilk yarısında Kadıköy’de rakibini 3-0, daha sonra ise deplasmanda da 2-0 mağlup etmişti. İlave olarak da Alanyaspor ile oynadığı son 7 lig sınavını kaybetmeyen Fenerbahçe (6 galibiyet, 1 beraberlik), en son yenilgisini ise Ekim 2021’de kendi sahasındaki 2-1’lik sonuçla yaşamıştı.

ALANYASPOR FORMDA!

Sezona Rizespor’la golsüz berabere kalarak başlayan ve ikinci haftada Eyüpspor’a 2-1 kaybeden Alanyaspor, son iki müsabakada ise zorlu maçlardan zaferle ayrılmayı başardı! Akdeniz ekibi; milli ara öncesinde Beşiktaş’ı sahasında 2-0’la geçerken, geçtiğimiz hafta ise Konyaspor deplasmanında 2-1 galip gelmişti.

FENERBAHÇE’DE SANDIK ZAMANI GELDİ

Fenerbahçe’de mücadeleler devam ederken, bir yandan da seçim için geri sayıma geçildi. Esasen ise sarı lacivertli camia, bir hafta sonra yeni başkanını belirlemek için sandıkta buluşacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYAMAYACAK!

Fenerbahçe’de Alanyaspor maçı öncesinde eksikler dikkat çekiyor. Pek çok ismin olmadığı mücadelede; teknik direktör Domenico Tedesco, statü gereği ilk hafta transfer edilmemiş olan Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'ndan yararlanamayacak.

