Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor? Fatih Terim açıkladı

Hem Türk futbolunun hem de Galatasaray'ın ve efsane isimlerinden biri olan Fatih Terim, NTV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray sevgisinin hayatına etkilerinin sorulması üzerine Fatih Terim, "Büyük sevdalar sıkıntılıdır, kolay değildir" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'U NASIL BULUYOR?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u başarılı bulduğunu söyleyen Terim, "Başarılı buluyorum, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Tecrübeler, birikimler onu daha da ileri götürebilir. Ben geldiğimde Okan, ayak kırığından sonra kendini toparlamaya çalışıyordu, ama onu kazandık. İtalya'ya giderken de Galatasaray'da devam ediyordu" dedi.

"ARDA FUTBOLCU OLARAK DAHA İYİ OLABİLİRDİ..."

Arda Turan ile ilgili de konuşan Terim, "Futbolcu olarak daha iyi olabilirdi. Ama son dönemi hatırlarsınız, Allah'tan Galatasaray camiası sahip çıktı. Hakkıydı, haklıydı aynı zamanda" ifadelerini kullandı.

"BEN ONLARIN BENİ GEÇMESİNİ İSTİYORUM"

Yeni nesil teknik direktörler ile ilgili ise Terim, "Ben onların beni geçmesini istiyorum. Arda, Selçuk, Volkan, Burak, Sergen... Geçebilirler de. Buna ihtiyacımız var. Yeni bir enerjinin gelmesi lazım. Antrenörlük müthiş bir yarışma işi, seviyeli yarışma çok hoş bir şey" diye konuştu.

FENERBAHÇE NEDEN ŞAMPİYON OLAMIYOR?

Galatasaray'ın en büyük rakibi olan Fenerbahçe'nin uzun süren şampiyon olamamasıyla ilgili de Terim şu ifadeleri kullandı:

"Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Ne kadar toplansanız, hepimizin gelir başına. 30-40 sene olmayan var Avrupa'da. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü sağlıklı düşünmenizi engeller"