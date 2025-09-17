Menü Kapat
24°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor? Fatih Terim açıkladı

Başarılı teknik adam Fatih Terim, "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu. Ayrıca Terim, Okan Buruk ve Arda Turan için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hem Türk futbolunun hem de 'ın ve efsane isimlerinden biri olan , NTV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray sevgisinin hayatına etkilerinin sorulması üzerine Fatih Terim, "Büyük sevdalar sıkıntılıdır, kolay değildir" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'U NASIL BULUYOR?

Galatasaray Teknik Direktörü 'u başarılı bulduğunu söyleyen Terim, "Başarılı buluyorum, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Tecrübeler, birikimler onu daha da ileri götürebilir. Ben geldiğimde Okan, ayak kırığından sonra kendini toparlamaya çalışıyordu, ama onu kazandık. İtalya'ya giderken de Galatasaray'da devam ediyordu" dedi.

Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor? Fatih Terim açıkladı

"ARDA FUTBOLCU OLARAK DAHA İYİ OLABİLİRDİ..."

ile ilgili de konuşan Terim, "Futbolcu olarak daha iyi olabilirdi. Ama son dönemi hatırlarsınız, Allah'tan Galatasaray camiası sahip çıktı. Hakkıydı, haklıydı aynı zamanda" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor? Fatih Terim açıkladı

"BEN ONLARIN BENİ GEÇMESİNİ İSTİYORUM"

Yeni nesil teknik direktörler ile ilgili ise Terim, "Ben onların beni geçmesini istiyorum. Arda, Selçuk, Volkan, Burak, Sergen... Geçebilirler de. Buna ihtiyacımız var. Yeni bir enerjinin gelmesi lazım. Antrenörlük müthiş bir yarışma işi, seviyeli yarışma çok hoş bir şey" diye konuştu.

Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor? Fatih Terim açıkladı

FENERBAHÇE NEDEN ŞAMPİYON OLAMIYOR?

Galatasaray'ın en büyük rakibi olan Fenerbahçe'nin uzun süren şampiyon olamamasıyla ilgili de Terim şu ifadeleri kullandı:

"Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Ne kadar toplansanız, hepimizin gelir başına. 30-40 sene olmayan var Avrupa'da. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü sağlıklı düşünmenizi engeller"

