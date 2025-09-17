Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Ali Koç ve Sadettin Saran yeni yönetim kurulu listelerini açıkladı! O isimler gözden kaçmadı

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe’de seçim heyecanı devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 21 Eylül Pazar günü olağanüstü kongreye gidecek. Bu kongre öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listeleri de belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ali Koç ve Sadettin Saran yeni yönetim kurulu listelerini açıkladı! O isimler gözden kaçmadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 13:14

kulübünde alınan peş peşe kötü sonuçlar sonucunda olağanüstü kongreye gidecek.

Ali Koç ve Sadettin Saran yeni yönetim kurulu listelerini açıkladı! O isimler gözden kaçmadı

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN YARIŞACAK

21 Eylül Pazar günü yapılacak. Kongrede mevcut başkan ve başkan adayı Sadettin Saran yarışacak.

Ali Koç ve Sadettin Saran yeni yönetim kurulu listelerini açıkladı! O isimler gözden kaçmadı

LİSTELER BELLİ OLDU

Bu kongre öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan adayı Sadettin Saran'ın listeleri de belli oldu. Listede Ali Koç'un daha önce de yönetim kurulunda yer verdiği fakat daha sonra yolların ayrıldığı Ömer Temelli de yer aldı.

Ali Koç ve Sadettin Saran yeni yönetim kurulu listelerini açıkladı! O isimler gözden kaçmadı

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Ali Koç ve Sadettin Saran yeni yönetim kurulu listelerini açıkladı! O isimler gözden kaçmadı

SADETTİN SARAN'IN LİSTESİ

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Ali Koç ve Sadettin Saran yeni yönetim kurulu listelerini açıkladı! O isimler gözden kaçmadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada olacak
ETİKETLER
#ali koç
#yönetim kurulu
#olağanüstü kongre
#Fenerbahçe
#Sadettin Sarang
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.