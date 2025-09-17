Ali Koç ve Sadettin Saran yeni yönetim kurulu listelerini açıkladı! O isimler gözden kaçmadı

Fenerbahçe kulübünde alınan peş peşe kötü sonuçlar sonucunda olağanüstü kongreye gidecek.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN YARIŞACAK

Olağanüstü kongre 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Kongrede mevcut başkan Ali Koç ve başkan adayı Sadettin Saran yarışacak.

LİSTELER BELLİ OLDU

Bu kongre öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listeleri de belli oldu. Listede Ali Koç'un daha önce de yönetim kurulunda yer verdiği fakat daha sonra yolların ayrıldığı Ömer Temelli de yer aldı.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:

SADETTİN SARAN'IN LİSTESİ

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi şu şekilde: