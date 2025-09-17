Fenerbahçe'de Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada olacak

Fenerbahçe, bu akşam Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Sarı-lacivertli takım, bu müsabakanın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Fenerbahçe takımı, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Jhon Duran ise salon çalışmalarına başladı. Kolombiyalı forvetin 2 hafta sonra yeşil sahalara döneceği öğrenildi. Benfica maçında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcunun 2 defa MR'ı çekildiği ve temiz çıktığı öğrenilirken, oyuncu ısrarla kaval kemiğinde ağrı olduğunu söyleyerek Barselona'ya gitti ve iğne tedavisi oldu.
Havalimanında koltuk değnekleriyle olan görüntüsü taraftarları korkuttu. Ancak yıldız futbolcu dün salon çalışmalarına başlayarak yüreklere su serpti.
Yapılan enjeksiyonlar sebebiyle oyuncunun koltuk değneği kullandığı ve 2 haftaya hazır olacağı bildirildi. Fenerbahçe'de 6 müsabakada boy gösteren Jhon Duran, bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist katkısı verdi.
Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor maçlarını kaçıracak futbolcunun, 2 Ekim'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice karşılaşmasında sahada olmasının planlandığı ifade edildi.
Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 15 milyon Euro bedelle kiralık olarak kadroya katılmıştı. Transfermarkt verilerine göre Jhon Duran'ın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.