Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada olacak

Bu yaz transfer sezonunda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr FC'den kiralanan Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Benfica ile oynanan müsabakada sakatlandı. Yapılan MR testlerinde herhangi bir sakatlık bulgusuna rastlanmayan oyuncu için sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Son olarak koltuk değnekli fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp sonra silen yıldız oyuncunun sahalara ne zaman döneceği merak edilirken, Kolombiyalı yıldızın dün salonda çalıştığı görüntülerinin paylaşılması sonrası taraftarın yüzünü güldürdü. Kanarya'nın yıldızının oynayacağı maç ise belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 10:27

, bu akşam Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Corendon ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak Trendyol 1. hafta erteleme maçında hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Fenerbahçe'de Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada olacak

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Sarı-lacivertli takım, bu müsabakanın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Fenerbahçe takımı, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada olacak

DURAN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi ise salon çalışmalarına başladı. Kolombiyalı forvetin 2 hafta sonra yeşil sahalara döneceği öğrenildi. Benfica maçında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcunun 2 defa MR'ı çekildiği ve temiz çıktığı öğrenilirken, oyuncu ısrarla kaval kemiğinde ağrı olduğunu söyleyerek Barselona'ya gitti ve iğne tedavisi oldu.

Fenerbahçe'de Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada olacak

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Havalimanında koltuk değnekleriyle olan görüntüsü taraftarları korkuttu. Ancak yıldız futbolcu dün salon çalışmalarına başlayarak yüreklere su serpti.

Fenerbahçe'de Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada olacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'dan ilk maçın ardından transfer kritikleri!

2 HAFTAYA HAZIR OLACAK

Yapılan enjeksiyonlar sebebiyle oyuncunun koltuk değneği kullandığı ve 2 haftaya hazır olacağı bildirildi. Fenerbahçe'de 6 müsabakada boy gösteren Jhon Duran, bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist katkısı verdi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada olacak

4 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor maçlarını kaçıracak futbolcunun, 2 Ekim'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice karşılaşmasında sahada olmasının planlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada olacak

15 MİLYON EURO'YA KİRALANDI

Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 15 milyon Euro bedelle kiralık olarak kadroya katılmıştı. verilerine göre Jhon Duran'ın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada olacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de sistem değişiyor! Tedesco son kararını verdi!
ETİKETLER
#süper lig
#sakatlık
#Alanyaspor
#transfermarkt
#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.