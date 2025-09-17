Fenerbahçe'de Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada olacak

Fenerbahçe, bu akşam Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Sarı-lacivertli takım, bu müsabakanın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Fenerbahçe takımı, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

DURAN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Jhon Duran ise salon çalışmalarına başladı. Kolombiyalı forvetin 2 hafta sonra yeşil sahalara döneceği öğrenildi. Benfica maçında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcunun 2 defa MR'ı çekildiği ve temiz çıktığı öğrenilirken, oyuncu ısrarla kaval kemiğinde ağrı olduğunu söyleyerek Barselona'ya gitti ve iğne tedavisi oldu.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Havalimanında koltuk değnekleriyle olan görüntüsü taraftarları korkuttu. Ancak yıldız futbolcu dün salon çalışmalarına başlayarak yüreklere su serpti.

2 HAFTAYA HAZIR OLACAK

Yapılan enjeksiyonlar sebebiyle oyuncunun koltuk değneği kullandığı ve 2 haftaya hazır olacağı bildirildi. Fenerbahçe'de 6 müsabakada boy gösteren Jhon Duran, bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist katkısı verdi.

4 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor maçlarını kaçıracak futbolcunun, 2 Ekim'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice karşılaşmasında sahada olmasının planlandığı ifade edildi.

15 MİLYON EURO'YA KİRALANDI

Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 15 milyon Euro bedelle kiralık olarak kadroya katılmıştı. Transfermarkt verilerine göre Jhon Duran'ın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.