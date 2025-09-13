Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'dan ilk maçın ardından transfer kritikleri!

Galatasaray'ın yeni transferleri İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır, Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Yeni transferler, sürece dair değerlendirmeler yaptı.

İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'dan ilk maçın ardından transfer kritikleri!
13.09.2025
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 20:17

; Eyüpspor deplasmanından 2-0'lık zaferle dönerken, ve da ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi. Esasen ise takıma yeni katılan yıldızlar, bu dönemde yaşadıklarını anlattı.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN TRANSFER SÖZLERİ

"Önemli bir galibiyet. Milli aradan sonra maçlar genelde zor oluyor. Her oyuncu, kendi milli takımı için dünyanın her yerinde forma giyiyor. Bir grup, dün geldi daha. Kritik bir galibiyetti. Daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Ama bu bir başlangıç, iyi bir başlangıç ve güzel bir galibiyet. İnşallah birlikte daha güzel galibiyetler yaşarız. Transfer sürdü biraz, son güne kadar sürdü. Beklemeye değer, hele böyle bir kulüp, çocukluk aşkım için... Sonunda gerçekleşti, çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Benim için bugün zor bir başlangıçtı ama önemliydi. Gururluyum, mutluyum, benim için burada olmaktan daha güzel bir yer yok. İnşallah ve umarım nice galibiyetler yaşarız."

İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'dan ilk maçın ardından transfer kritikleri!

UĞURCAN ÇAKIR'DAN FERNANDO MUSLERA ÖRNEĞİ

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferim gerçekleşti, bugün ilk 11'de oynadım. Benim için yeni bir takım ve heyecan. İlk maçlar zor olur. Adaptasyon zor oluyor. Bugün buradan gol yemeden ayrılmak önemliydi; hem benim hem de takım için. Burada beni çok iyi karşıladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum. Galatasaray için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Muslera, Galatasaray'da çok büyük başarılara imza attı. Türk futboluna, kaleciliğine çok büyük katkı sundu. Onu izleyerek çok şeyimi geliştirdim. Kendime ondan bir şeyler kattım. Çok özel bir kaleci. 14 yıl önce burada ilk maçına çıkmış, güzel bir tesadüf. İnşallah ben de aynı başarıları yaşayabilirim. Aslında bu galibiyet benim için biraz buruk. 2 gün önce Urfa'da kuzenim vefat etti. Bütün aileme sabırlar diliyorum. O da bir Galatasaray taraftarıydı ve buraya geldiğim için mutlu olmuştu. Ama 2 gün önce acı bir şekilde kaybettik. Bütün ailenin başı sağ olsun."

İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'dan ilk maçın ardından transfer kritikleri!

