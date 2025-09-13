Menü Kapat
TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Galatasaray Eyüpspor deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor deplasmanına konuk oluyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Galatasaray Eyüpspor deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
Burak Ayaydın
13.09.2025
13.09.2025
ve , 'de karşı karşıya geliyor. Bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak olan zorlu mücadele, sarı kırmızılılar için Frankfurt deplasmanı öncesinde ciddi bir sınav olarak görülüyor.

Galatasaray Eyüpspor deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
Galatasaray Eyüpspor deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Marcos, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, K. Demirbay, Yalçın Kayan, Seslar, Draguş, Serdar Gürler, Umut Bozok.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/1965107431954063418

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Yunus, Barış.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1966545815532384738

GALATASARAY YENİ SEZONA İYİ BAŞLADI

Trendyol Süper Lig'deki ilk 4 maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte tam 13 gol attı ve meşin yuvarlağı sadece bir kez kalesinde gördü. İlave olarak da son şampiyon, an itibarıyla Süper Lig'deki son 15 maçından da galip ayrılmış durumda.

Galatasaray Eyüpspor deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

ASLAN DEPLASMANDA DA DİŞLİ!

Ligdeki son deplasman mağlubiyetini geçen sezonki Beşiktaş maçında yaşayan Galatasaray, akabindeki süreçte ise tam 6 kez dış sahada oynadı ve hepsini de kazandı.

Galatasaray Eyüpspor deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

EYÜPSPOR VE GALATASARAY 3. KEZ KARŞILAŞIYOR

İstanbul'un iki temsilcisi, lig etabında 3. kez mücadele edecek. Esasen ise önceki maçlarda Galatasaray bir kez kazanırken, diğer müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray Eyüpspor deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

EYÜPSPOR'DA MEDCEZİRLER

Arda Turan sonrasında Selçuk Şahin ile anlaşan Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna istediği gibi başlayamamış ve inişli çıkışlı performanslar göstermişti.

Galatasaray Eyüpspor deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA YENİ SEZONDAKİ EN KRİTİK HEDEF NEDİR?
Camia; 3 yıldır art arda gelen Süper Lig şampiyonluklarından sonra, Okan Buruk'un artık Avrupa'da da başarılı olmasını bekliyor.
#Spor
#galatasaray
#galatasaray
#trendyol süper lig
#trendyol süper lig
#eyüpspor
#eyüpspor
#canlı maç anlatımı
#Spor
