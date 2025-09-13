Galatasaray Eyüpspor deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Eyüpspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak olan zorlu mücadele, sarı kırmızılılar için Frankfurt deplasmanı öncesinde ciddi bir sınav olarak görülüyor.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Marcos, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, K. Demirbay, Yalçın Kayan, Seslar, Draguş, Serdar Gürler, Umut Bozok.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Yunus, Barış.

GALATASARAY YENİ SEZONA İYİ BAŞLADI

Trendyol Süper Lig'deki ilk 4 maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte tam 13 gol attı ve meşin yuvarlağı sadece bir kez kalesinde gördü. İlave olarak da son şampiyon, an itibarıyla Süper Lig'deki son 15 maçından da galip ayrılmış durumda.

ASLAN DEPLASMANDA DA DİŞLİ!

Ligdeki son deplasman mağlubiyetini geçen sezonki Beşiktaş maçında yaşayan Galatasaray, akabindeki süreçte ise tam 6 kez dış sahada oynadı ve hepsini de kazandı.

EYÜPSPOR VE GALATASARAY 3. KEZ KARŞILAŞIYOR

İstanbul'un iki temsilcisi, lig etabında 3. kez mücadele edecek. Esasen ise önceki maçlarda Galatasaray bir kez kazanırken, diğer müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

EYÜPSPOR'DA MEDCEZİRLER

Arda Turan sonrasında Selçuk Şahin ile anlaşan Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna istediği gibi başlayamamış ve inişli çıkışlı performanslar göstermişti.