Trabzonspor'da Andre Onana muamması: Uğurcan Çakır'dan sonra dünya basınında 'o' soru!

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a göndermesiyle başlayan süreç, Andre Onana sürpriziyle devam etmişti. Akabinde ise Trabzonspor; Andre Onana'yı resmi olarak kadrosuna katarken, dünyadaki pek çok ülkede de bu transfere dair haberler yapıldı ve yıldız eldiven Andre Onana için tek bir soru soruldu: O bir muamma mı?

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK SÜRPRİZ: ANDRE ONANA TRANSFERİ

Trabzonspor'un transferin son günlerine doğru Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a göndermesi, büyük camiada soru işaretlerine sebep olmuş ve bu saatten sonra nasıl bir kaleci transferi yapılacağı tartışılmıştı! Ardından ise sürpriz şekilde Trabzonspor ve Andre Onana birlikteliği gündeme gelmiş, Manchester United da yıldız eldivenin kiralanmasının önünü açmıştı. Esasen ise büyük bir değişim hikâyesini barındıran süreç, Andre Onana'nın nasıl bir anda rotayı Türkiye'ye kırdığı sorularıyla da ayrıca dikkat çekmişti.

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ ANDRE ONANA VE MANCHESTER UNITED KRİZİ

Inter ile oyunun kurulumunda harika işler çıkaran ve Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde adeta bir top ustasına dönüşen Andre Onana, Çizme'deki başarılı performanslarının ödülü olarak 50.2 milyon Euro bedelle Manchester United'a transfer olmuş ve adını tarihe 'en pahalı kaleci' olarak yazdırmıştı. Sonraki dönemde ise Manchester United ve Andre Onana adına işler yavaş yavaş ters gitmiş; yetenekli eldiven de her yıldız gibi, İngiliz devinin kaotik ortamında kaybolan halkalar arasına katılmaya başlamıştı! En nihayetinde ise Andre Onana, Manchester United döneminde çok fazla gol yedi ve kritik bir kararla Trabzonspor'a transferinin önü açıldı.

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ ANDRE ONANA İÇİN TÜM DÜNYADA AYNI SORU!

Trabzonspor'un büyük sürprizi Andre Onana, an itibarıyla tüm dünyadaki spor medyasında tek bir soruyla gündeme geliyor. Esasen ise köşe yazarları, Inter'deki Andre Onana ile Manchester United'daki Andre Onana'nın nasıl bu kadar farklı performanslar gösterdiğini ve yıldız eldiven için zihinsel sürecin nasıl tamamlanacağını merak ediyor! Çünkü Andre Onana; an itibarıyla iki farklı kaleci olarak ön plana çıkıyor ve Inter'deki başarılı eldiven, Manchester United'ta ise bambaşka bir kimliğe bürünüyor ve kalede güven vermiyor.

ANDRE ONANA VE SON SEZON PERFORMANSI

Manchester United ile geçen sezon 50 maça çıkan Andre Onana, bu süreçte tam 11 mücadelede kalesini gole kapatmış ve toplamda ise 65 kez topun filelerle buluşmasını engelleyememişti.