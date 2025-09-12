Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Andre Onana muamması: Uğurcan Çakır'dan sonra dünya basınında 'o' soru!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sonrasında transfer edilen Andre Onana, an itibarıyla dünya basınında da çok ses getirdi. Trabzonspor'un sürpriz bir hamleyle Andre Onana'yı kadrosuna kattığı süreçte, tüm spor medyası tek bir noktaya odaklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor'da Andre Onana muamması: Uğurcan Çakır'dan sonra dünya basınında 'o' soru!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 22:00

'un 'ı Galatasaray'a göndermesiyle başlayan süreç, sürpriziyle devam etmişti. Akabinde ise Trabzonspor; Andre Onana'yı resmi olarak kadrosuna katarken, dünyadaki pek çok ülkede de bu transfere dair haberler yapıldı ve yıldız eldiven Andre Onana için tek bir soru soruldu: O bir muamma mı?

Trabzonspor'da Andre Onana muamması: Uğurcan Çakır'dan sonra dünya basınında 'o' soru!

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK SÜRPRİZ: ANDRE ONANA TRANSFERİ

Trabzonspor'un transferin son günlerine doğru Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a göndermesi, büyük camiada soru işaretlerine sebep olmuş ve bu saatten sonra nasıl bir kaleci transferi yapılacağı tartışılmıştı! Ardından ise sürpriz şekilde Trabzonspor ve Andre Onana birlikteliği gündeme gelmiş, Manchester United da yıldız eldivenin kiralanmasının önünü açmıştı. Esasen ise büyük bir değişim hikâyesini barındıran süreç, Andre Onana'nın nasıl bir anda rotayı Türkiye'ye kırdığı sorularıyla da ayrıca dikkat çekmişti.

Trabzonspor'da Andre Onana muamması: Uğurcan Çakır'dan sonra dünya basınında 'o' soru!

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ ANDRE ONANA VE MANCHESTER UNITED KRİZİ

Inter ile oyunun kurulumunda harika işler çıkaran ve Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde adeta bir top ustasına dönüşen Andre Onana, Çizme'deki başarılı performanslarının ödülü olarak 50.2 milyon Euro bedelle Manchester United'a transfer olmuş ve adını tarihe 'en pahalı kaleci' olarak yazdırmıştı. Sonraki dönemde ise Manchester United ve Andre Onana adına işler yavaş yavaş ters gitmiş; yetenekli eldiven de her yıldız gibi, İngiliz devinin kaotik ortamında kaybolan halkalar arasına katılmaya başlamıştı! En nihayetinde ise Andre Onana, Manchester United döneminde çok fazla gol yedi ve kritik bir kararla Trabzonspor'a transferinin önü açıldı.

Trabzonspor'da Andre Onana muamması: Uğurcan Çakır'dan sonra dünya basınında 'o' soru!

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ ANDRE ONANA İÇİN TÜM DÜNYADA AYNI SORU!

Trabzonspor'un büyük sürprizi Andre Onana, an itibarıyla tüm dünyadaki spor medyasında tek bir soruyla gündeme geliyor. Esasen ise köşe yazarları, Inter'deki Andre Onana ile Manchester United'daki Andre Onana'nın nasıl bu kadar farklı performanslar gösterdiğini ve yıldız eldiven için zihinsel sürecin nasıl tamamlanacağını merak ediyor! Çünkü Andre Onana; an itibarıyla iki farklı kaleci olarak ön plana çıkıyor ve Inter'deki başarılı eldiven, Manchester United'ta ise bambaşka bir kimliğe bürünüyor ve kalede güven vermiyor.

Trabzonspor'da Andre Onana muamması: Uğurcan Çakır'dan sonra dünya basınında 'o' soru!

ANDRE ONANA VE SON SEZON PERFORMANSI

Manchester United ile geçen sezon 50 maça çıkan Andre Onana, bu süreçte tam 11 mücadelede kalesini gole kapatmış ve toplamda ise 65 kez topun filelerle buluşmasını engelleyememişti.

Trabzonspor'da Andre Onana muamması: Uğurcan Çakır'dan sonra dünya basınında 'o' soru!

Sıkça Sorulan Sorular

ANDRE ONANA İÇİN TRABZONSPOR NE ANLAMA GELİYOR?
Yıldız eldivenin yüksek seviyede devam edip edemeyeceği, Trabzonspor'daki performansıyla belirlenecek ve sezon sonunda farklı senaryolar ortaya çıkacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altay Bayındır'a büyük müjde: Andre Onana sonrasında sahne zamanı!
Jack Grealish için transfer kararı!
ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#Uğurcan Çakır
#Uğurcan Çakır
#andre onana
#andre onana
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.