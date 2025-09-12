Jack Grealish için transfer kararı!

Jack Grealish transferinde çanlar yeniden çalmaya başladı. Esasen ise Everton, Jack Grealish'in kısa zamandaki performansından çok memnun kaldı ve kalıcı transfer için bonservis hazırlıklarına başladı.

JACK GREALISH TRANSFERİNDE YENİ KARAR

Manchester City'deki çalkantılı döneminin ardından kulüp bulmakta zorlanan ve Süper Lig ekiplerine de önerilen Jack Grealish, kritik bir kararla birlikte kiralık olarak Everton'a transfer olmuştu! Akabinde ise İngiliz yıldız, adeta yeniden kendini buldu ve harika performansıyla uzun soluklu bir kontrata hak kazandı. Son olarak ise Everton yönetimi, Jack Grealish transferi için ne kadar bütçe ayırabileceğine dair daha şimdiden toplantılar yapmaya başladı.

JACK GREALISH VE EVERTON PERFORMANSI

Yıldız hücumcu, yeni takımıyla 4 maça çıkmış ve 4 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.