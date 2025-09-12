Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Jack Grealish için transfer kararı!

Jack Grealish ve Everton sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçen ay Jack Grealish'i Manchester City'den kiralayan Everton, yıldız hücumcuyla ilgili flaş bir karar aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jack Grealish için transfer kararı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 20:50

Jack Grealish transferinde çanlar yeniden çalmaya başladı. Esasen ise , Jack Grealish'in kısa zamandaki performansından çok memnun kaldı ve kalıcı transfer için bonservis hazırlıklarına başladı.

Jack Grealish için transfer kararı!

JACK GREALISH TRANSFERİNDE YENİ KARAR

'deki çalkantılı döneminin ardından kulüp bulmakta zorlanan ve Süper Lig ekiplerine de önerilen Jack Grealish, kritik bir kararla birlikte kiralık olarak Everton'a transfer olmuştu! Akabinde ise İngiliz yıldız, adeta yeniden kendini buldu ve harika performansıyla uzun soluklu bir kontrata hak kazandı. Son olarak ise Everton yönetimi, Jack Grealish transferi için ne kadar bütçe ayırabileceğine dair daha şimdiden toplantılar yapmaya başladı.

Jack Grealish için transfer kararı!

JACK GREALISH VE EVERTON PERFORMANSI

Yıldız hücumcu, yeni takımıyla 4 maça çıkmış ve 4 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

JACK GREALISH İÇİN ESAS HEDEF NEDİR?
30 yaşındaki sol kanat, Everton'da iyi bir performans göstermek ve 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek istiyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oleksandr Zinchenko transferi resmen gerçekleşti!
Beşiktaş'ta Portekizli kanat transferi duyuruldu!
ETİKETLER
#manchester city
#manchester city
#everton
#everton
#Transfer Haberleri
#Jack Grealish
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.