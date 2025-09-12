Oleksandr Zinchenko transferi resmen gerçekleşti!

Fenerbahçe, Oleksandr Zinchenko transferinde mutlu sona ulaşamadı. Oleksandr Zinchenko ile temaslarda bulunan ama süreci istediği gibi olumlu görmeyen Fenerbahçe'ye, an itibarıyla tezat bir haber geldi.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ OLEKSANDR ZINCHENKO İMZAYI ATTI

Fenerbahçe'nin geçen sezondan bu yana ilgi gösterdiği Oleksandr Zinchenko, Arsenal'den kiralık olarak ayrıldı ve bir başka Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile sözleşme imzaladı. Esasen ise Oleksandr Zinchenko, son dönemde çıkışta olan Nottingham Forest ile tekrar yüksek performanslar göstermeyi deneyecek.

OLEKSANDR ZINCHENKO VE SON DURUMU

Fenerbahçe ile anılan ama kariyerine İngiltere'de devam eden Oleksandr Zinchenko, geçen sezon Arsenal ile 23 maça çıkmış ve sadece 789 dakika süre alabilmişti.

https://x.com/NFFC/status/1966457186592432363