Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Oleksandr Zinchenko transferi resmen gerçekleşti!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Oleksandr Zinchenko'dan ters köşe bir seçim geldi. Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu Oleksandr Zinchenko, Arsenal sonrasındaki tercihini Nottingham Forest'tan yana kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Oleksandr Zinchenko transferi resmen gerçekleşti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 20:18

, Oleksandr Zinchenko transferinde mutlu sona ulaşamadı. Oleksandr Zinchenko ile temaslarda bulunan ama süreci istediği gibi olumlu görmeyen Fenerbahçe'ye, an itibarıyla tezat bir haber geldi.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ OLEKSANDR ZINCHENKO İMZAYI ATTI

Fenerbahçe'nin geçen sezondan bu yana ilgi gösterdiği Oleksandr Zinchenko, 'den kiralık olarak ayrıldı ve bir başka Premier Lig ekibi ile sözleşme imzaladı. Esasen ise Oleksandr Zinchenko, son dönemde çıkışta olan Nottingham Forest ile tekrar yüksek performanslar göstermeyi deneyecek.

Oleksandr Zinchenko transferi resmen gerçekleşti!

OLEKSANDR ZINCHENKO VE SON DURUMU

Fenerbahçe ile anılan ama kariyerine İngiltere'de devam eden Oleksandr Zinchenko, geçen sezon Arsenal ile 23 maça çıkmış ve sadece 789 dakika süre alabilmişti.

https://x.com/NFFC/status/1966457186592432363

Sıkça Sorulan Sorular

UKRAYNALI YILDIZIN KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR?
Oleksandr Zinchenko, Nottingham'daki sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest oyuncu statüsüne geçecek.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altay Bayındır'a büyük müjde: Andre Onana sonrasında sahne zamanı!
Beşiktaş'ta yıldız ayrılığı: Transferin son gününde büyük sürpriz!
ETİKETLER
#transfer
#nottingham forest
#arsenal
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Oleksandr Zinchenko
#Zinchenko
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.