Beşiktaş'ta yıldız ayrılığı: Transferin son gününde büyük sürpriz!

Beşiktaş'ta transfer kritikleri devam ediyor. An itibarıyla ise Kartal, performansı tartışma konusu olan Joao Mario'yu AEK'ya gönderdi.

BEŞİKTAŞ'TAN YILDIZ AYRILIĞI DUYURUSU

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Joao Mario’nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

JOAO MARIO VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Portekizli hücumcu, siyah beyazlı formayla toplamda 45 maça çıkmış ve 10 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.