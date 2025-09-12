Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Portekizli kanat transferi duyuruldu!

Beşiktaş'tan kritik bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, Jota Silva takviyesini resmen açıkladı.

Beşiktaş'ta Portekizli kanat transferi duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 18:20

'ta sürprizleri devam ediyor. Kartal, an itibarıyla bir süredir gündeminde olan Jota Silva ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta Portekizli kanat transferi duyuruldu!

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Jota Silva'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda ile anlaşmaya varılmıştır. Jota Silva'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

https://x.com/Besiktas/status/1966510409235546114

2.5 MİLYON EURO

Geçen sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 38 maçta 5 gol ve 3 asist yapan Jota Silva, Beşiktaş tarafından 2.5 milyon Euro bedelle kiralandı.

Beşiktaş'ta Portekizli kanat transferi duyuruldu!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF NEDİR?
Siyah beyazlılar, Sergen Yalçın ile birlikte zirveye yürümek istiyor.
TGRT Haber
