Beşiktaş'ta Portekizli kanat transferi duyuruldu!

Beşiktaş'ta transfer sürprizleri devam ediyor. Kartal, an itibarıyla bir süredir gündeminde olan Jota Silva ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Jota Silva’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır. Jota Silva’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

https://x.com/Besiktas/status/1966510409235546114

2.5 MİLYON EURO

Geçen sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 38 maçta 5 gol ve 3 asist yapan Jota Silva, Beşiktaş tarafından 2.5 milyon Euro bedelle kiralandı.