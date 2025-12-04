Samsun’da iki kardeşten bir kişiye 14 bıçak darbesi

Samsun'da iki kardeş tarafından 14 bıçak darbesiyla ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Mahmut N., biri kadın iki kardeş tarafından 14 kez bıçaklanarak ağır yaralandı. Şahıs, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklama şüphelileri Tuğçe Y. (30) ve kardeşi Sefa Y.’yi kısa sürede yakaladı.

SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bu sırada olay yerinde bulunan iki kadın, görevini yapan basın mensuplarına saldırdı. Saldırganlardan birinin, bıçaklama olayının da şüphelisi olan Tuğçe Y. olduğu belirlendi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yaralının hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.