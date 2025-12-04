Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu açıklandı

Kategoriler
Zootropolis 2, Türkiye’de Türkçe dublajlı olarak vizyona girerek geniş kadrosuyla dikkat çekti. Hem orijinal hem de Türkçe dublaj kadrosunda birçok tanınmış ismin yer aldığı film, izleyicilere kapsamlı bir karakter seslendirme listesi sunuyor.
Zootropolis 2'nin Türkçe dublaj kadrosunda, orijinal karakterlere hayat veren oyuncuların seslerini Türkiye’deki izleyiciyle buluşturan geniş bir ekip bulunuyor. Filmde Judy Hopps’u Aysun Topar, Nick Wilde’ı ise Cem Yılmaz seslendiriyor. Gary De'Snake karakterine Ali Hekimoğlu’nun sesi eşlik ediyor. Yapımın öne çıkan diğer karakterleri olan Nibbles Maplestick, Pawbert Lynxley ve Milton Lynxley için sırasıyla Özgür Ünsal, Oğuz Özoğul ve Melih Ceylan görev alıyor. Shakira’nın canlandırdığı Gazelle karakteri ise Melissa Melis Toklu tarafından seslendiriliyor.
Filmde önemli rollere sahip olan Chief Bogo, Mayor Brian Winddancer, Dr. Fuzzby ve Jesús gibi karakterler de deneyimli isimler tarafından seslendirildi. Chief Bogo’ya Fatih Özacun, Mayor Brian Winddancer’a Emrullah Uzun, Dr. Fuzzby’e Seval Tufan ve Jesús’a Mutlu Albayram ses veriyor. Bunun yanında Benjamin Clawhauser karakteri Emrah Özertem tarafından, Bonnie Hopps karakteri ise Özlem Altınok tarafından seslendiriliyor. Stu Hopps rolünde Özdemir Çiftçioğlu, Captain Hoggbottom rolünde Ece Bozçalı, Truffler rolünde İsmail Yıldız bulunuyor.
Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu şöyledir:
Judy Hopps: Aysun Topar
Nick Wilde: Cem Yılmaz
Gary De'Snake: Ali Hekimoğlu
Nibbles Maplestick: Özgür Ünsal
Pawbert Lynxley: Oğuz Özoğul
Milton Lynxley: Melih Ceylan
Gazelle: Melissa Melis Toklu
Chief Bogo: Fatih Özacun
Mayor Brian Winddancer: Emrullah Uzun
Dr. Fuzzby: Seval Tufan
Jesús: Mutlu Albayram
Benjamin Clawhauser: Emrah Özertem
Bonnie Hopps: Özlem Altınok
Stu Hopps: Özdemir Çiftçioğlu
Captain Hoggbottom: Ece Bozçalı
Truffler: İsmail Yıldız
Bloats: Burçin Artut
Higgins: Özgür Atkın
Duke Weaselton: Deniz Salman
Cattrick Lynxley: Fırat Albayram
Kitty Lynxley: Ceyda Kasabalı Albayram
Antony Snootley: Arda Söyledir
Finnick: Tarık Akkuştur
Mr. Big: Sait Seçkin
Fru Fru: Yasemin Ertorun
Dawn Bellwether: Suzan Acun
Baalake Lambkin: Berkan Babadağ
Ed Shearin: Emre Boynukalın
Gram Gram: Aysan Sümercan
Peter Moosebridge: Erdem Çalışkan