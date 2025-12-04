Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu açıklandı

Zootropolis 2, Türkiye’de Türkçe dublajlı olarak vizyona girerek geniş kadrosuyla dikkat çekti. Hem orijinal hem de Türkçe dublaj kadrosunda birçok tanınmış ismin yer aldığı film, izleyicilere kapsamlı bir karakter seslendirme listesi sunuyor.

ZOOTROPOLİS 2 TÜRKÇE SESLENDİRME KADROSU

Zootropolis 2'nin Türkçe dublaj kadrosunda, orijinal karakterlere hayat veren oyuncuların seslerini Türkiye’deki izleyiciyle buluşturan geniş bir ekip bulunuyor. Filmde Judy Hopps’u Aysun Topar, Nick Wilde’ı ise Cem Yılmaz seslendiriyor. Gary De'Snake karakterine Ali Hekimoğlu’nun sesi eşlik ediyor. Yapımın öne çıkan diğer karakterleri olan Nibbles Maplestick, Pawbert Lynxley ve Milton Lynxley için sırasıyla Özgür Ünsal, Oğuz Özoğul ve Melih Ceylan görev alıyor. Shakira’nın canlandırdığı Gazelle karakteri ise Melissa Melis Toklu tarafından seslendiriliyor.

Filmde önemli rollere sahip olan Chief Bogo, Mayor Brian Winddancer, Dr. Fuzzby ve Jesús gibi karakterler de deneyimli isimler tarafından seslendirildi. Chief Bogo’ya Fatih Özacun, Mayor Brian Winddancer’a Emrullah Uzun, Dr. Fuzzby’e Seval Tufan ve Jesús’a Mutlu Albayram ses veriyor. Bunun yanında Benjamin Clawhauser karakteri Emrah Özertem tarafından, Bonnie Hopps karakteri ise Özlem Altınok tarafından seslendiriliyor. Stu Hopps rolünde Özdemir Çiftçioğlu, Captain Hoggbottom rolünde Ece Bozçalı, Truffler rolünde İsmail Yıldız bulunuyor.

Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu şöyledir:

Judy Hopps: Aysun Topar

Nick Wilde: Cem Yılmaz

Gary De'Snake: Ali Hekimoğlu

Nibbles Maplestick: Özgür Ünsal

Pawbert Lynxley: Oğuz Özoğul

Milton Lynxley: Melih Ceylan

Gazelle: Melissa Melis Toklu

Chief Bogo: Fatih Özacun

Mayor Brian Winddancer: Emrullah Uzun

Dr. Fuzzby: Seval Tufan

Jesús: Mutlu Albayram

Benjamin Clawhauser: Emrah Özertem

Bonnie Hopps: Özlem Altınok

Stu Hopps: Özdemir Çiftçioğlu

Captain Hoggbottom: Ece Bozçalı

Truffler: İsmail Yıldız

Bloats: Burçin Artut

Higgins: Özgür Atkın

Duke Weaselton: Deniz Salman

Cattrick Lynxley: Fırat Albayram

Kitty Lynxley: Ceyda Kasabalı Albayram

Antony Snootley: Arda Söyledir

Finnick: Tarık Akkuştur

Mr. Big: Sait Seçkin

Fru Fru: Yasemin Ertorun

Dawn Bellwether: Suzan Acun

Baalake Lambkin: Berkan Babadağ

Ed Shearin: Emre Boynukalın

Gram Gram: Aysan Sümercan

Peter Moosebridge: Erdem Çalışkan