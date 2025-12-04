Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu açıklandı

Zootropolis 2 Türkçe dublaj seslendirme sanatçıları açıklandı. Zootropolis 2, 28 Kasım’da Türkiye’de Türkçe dublajlı versiyonuyla vizyona girdi. Walt Disney Animation Studios tarafından üretilen ve Walt Disney Pictures tarafından yayınlanan animasyon yapım, ilk filmin devam hikâyesi olarak izleyici karşısına çıktı. İşte Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 21:17

Zootropolis 2, Türkiye’de Türkçe dublajlı olarak vizyona girerek geniş kadrosuyla dikkat çekti. Hem orijinal hem de Türkçe dublaj kadrosunda birçok tanınmış ismin yer aldığı film, izleyicilere kapsamlı bir karakter seslendirme listesi sunuyor.

Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu açıklandı

ZOOTROPOLİS 2 TÜRKÇE SESLENDİRME KADROSU

Zootropolis 2'nin Türkçe dublaj kadrosunda, orijinal karakterlere hayat veren oyuncuların seslerini Türkiye’deki izleyiciyle buluşturan geniş bir ekip bulunuyor. Filmde Judy Hopps’u Aysun Topar, Nick Wilde’ı ise Cem Yılmaz seslendiriyor. Gary De'Snake karakterine Ali Hekimoğlu’nun sesi eşlik ediyor. Yapımın öne çıkan diğer karakterleri olan Nibbles Maplestick, Pawbert Lynxley ve Milton Lynxley için sırasıyla Özgür Ünsal, Oğuz Özoğul ve Melih Ceylan görev alıyor. Shakira’nın canlandırdığı Gazelle karakteri ise Melissa Melis Toklu tarafından seslendiriliyor.

Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu açıklandı

Filmde önemli rollere sahip olan Chief Bogo, Mayor Brian Winddancer, Dr. Fuzzby ve Jesús gibi karakterler de deneyimli isimler tarafından seslendirildi. Chief Bogo’ya Fatih Özacun, Mayor Brian Winddancer’a Emrullah Uzun, Dr. Fuzzby’e Seval Tufan ve Jesús’a Mutlu Albayram ses veriyor. Bunun yanında Benjamin Clawhauser karakteri Emrah Özertem tarafından, Bonnie Hopps karakteri ise Özlem Altınok tarafından seslendiriliyor. Stu Hopps rolünde Özdemir Çiftçioğlu, Captain Hoggbottom rolünde Ece Bozçalı, Truffler rolünde İsmail Yıldız bulunuyor.

Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu açıklandı

Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu şöyledir:

Judy Hopps: Aysun Topar

Nick Wilde: Cem Yılmaz

Gary De'Snake: Ali Hekimoğlu

Nibbles Maplestick: Özgür Ünsal

Pawbert Lynxley: Oğuz Özoğul

Milton Lynxley: Melih Ceylan

Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu açıklandı

Gazelle: Melissa Melis Toklu

Chief Bogo: Fatih Özacun

Mayor Brian Winddancer: Emrullah Uzun

Dr. Fuzzby: Seval Tufan

Jesús: Mutlu Albayram

Benjamin Clawhauser: Emrah Özertem

Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu açıklandı

Bonnie Hopps: Özlem Altınok

Stu Hopps: Özdemir Çiftçioğlu

Captain Hoggbottom: Ece Bozçalı

Truffler: İsmail Yıldız

Bloats: Burçin Artut

Higgins: Özgür Atkın

Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu açıklandı

Duke Weaselton: Deniz Salman

Cattrick Lynxley: Fırat Albayram

Kitty Lynxley: Ceyda Kasabalı Albayram

Antony Snootley: Arda Söyledir

Finnick: Tarık Akkuştur

Mr. Big: Sait Seçkin

Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu açıklandı

Fru Fru: Yasemin Ertorun

Dawn Bellwether: Suzan Acun

Baalake Lambkin: Berkan Babadağ

Ed Shearin: Emre Boynukalın

Gram Gram: Aysan Sümercan

Peter Moosebridge: Erdem Çalışkan

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.