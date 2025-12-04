Menü Kapat
SON DAKİKA!
Manchester United West Ham United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de karşılaşacaklar

Premier Lig'in 14. hafta maçları kapsamında Manchester United ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Manchester United - West Ham United maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Manchester United - West Ham United maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu.

Manchester United West Ham United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de karşılaşacaklar
'de bu sezon geçtiğimiz sezonlara göre daha başarılı bir performans gösteren bugün ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı.

Mücadeleye saatler kala Manchester United - West Ham United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Manchester United West Ham United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de karşılaşacaklar

MANCHESTER UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

'da oynanacak olan Manchester United - West Ham United maçı açı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester United bu sezon Premier Lig'de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 21 puan toplayan Manchester United ligde 9. sırada yer alıyor. Manchester United karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa 4 sıralama birden atlayıp 5. sıraya yerleşecek.

West Ham United ise bu sezon 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligde 18. sırada yer alan West Ham United, 11 puan topladı.

Manchester United West Ham United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de karşılaşacaklar

MANCHESTER UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 14. haftası kapsamında oynanacak olan Manchester United - West Ham United maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'de başlayacak.

İngiltere Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı Andrew Kitchen yönetecek.

Manchester United West Ham United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de karşılaşacaklar

MANCHESTER UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Manchester United'da karşılaşma öncesinde Harry Maguire ve Benjamin Sesko'nun sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Matheus Cunha'nın ise durumuna maç saatinde karar verilecek.

West Ham United tarafında ise Oliver Scarles, Lucas Paqueta ve Crysencio Summerville karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar.

Manchester United West Ham United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de karşılaşacaklar

Manchester United - West Hame United maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Manchester United: Lammens; Mazraoui, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Zirkzee

West Ham United: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Potts, Soucek; Bowen, Fernandes, Guilherme; Wilson

