25°
 Burak Ayaydın

Galatasaray'dan transferin son saatlerinde kaleci vedası!

Galatasaray'dan transferin son saatlerinde sürpriz bir ayrılık geldi. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Jankat Yılmaz'ın Eyüpspor'a kiralık olarak gitmesine izin verdi.

Galatasaray'dan transferin son saatlerinde kaleci vedası!
Burak Ayaydın
12.09.2025
13.09.2025
'da bir ayrılık daha resmileşti. Sarı kırmızılıların genç file bekçisi Jankat Yılmaz, Eyüpspor ile anlaştı.

EYÜPSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Jankat Yılmaz! İkas Eyüpspor’umuz, Galatasaray’dan genç kaleci Jankat Yılmaz’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Jankat Yılmaz’a Semt-i Mukaddes’e ‘Hoş Geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz!"

Galatasaray'dan transferin son saatlerinde kaleci vedası!

EYÜPSPOR ASBAŞKANI FATİH KULAKSIZ'DAN TRANSFER SÜRECİ

"Jankat’ın transferinde Galatasaray kulübüne sürecin her aşamasında bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk–iki aydır kadromuza katmayı beklediğimiz bir oyuncuydu. Galatasaray’daki kaleci transfer sürecinin uzaması nedeniyle Jankat’ın transferi biraz gecikmeli gerçekleşti. Jankat, Marcos Felipe ile rekabet edebilecek ve uzun vadede Türk Milli Takımı’nın kalesini koruyabilecek potansiyele sahip çok değerli bir kaleci. İnşallah bu sezon bize önemli katkı sağlayacak ve biz de onun gelişimine destek olacağız. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."

Galatasaray'dan transferin son saatlerinde kaleci vedası!

JANKAT YILMAZ'DAN YENİ TAKIMINDA İLK SÖZLER

"ikas Eyüpspor’a geldiğim için çok mutluyum. Burada kendimi geliştirmek ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Formamı giyeceğim her maçta elimden gelenin en iyisini yapacağım."

