Spor

Editor
 Burak Ayaydın

Arsenal farka gitti: Ange Postecoglou kaybederek başladı!

Premier Lig'de Arsenal ile Nottingham Forest karşılaştı. Topçular, Ange Postecoglou yönetiminde ilk maçına çıkan Nottingham Forest karşısında rahat kazandı.

Arsenal farka gitti: Ange Postecoglou kaybederek başladı!

Burak Ayaydın
|

13.09.2025
18:18
|

13.09.2025
18:18

, 'ı 3-0 ile geçti. Ange Postecoglou'nun ekibi, kırmızı beyazlılar karşısında iyi bir performans gösteremedi.

Arsenal farka gitti: Ange Postecoglou kaybederek başladı!

ARSENAL 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Mücadelede tempoyu yükselten taraf olan Arsenal, Martin Zubimendi (32, 79) ve Viktor Gyökeres'in (46) golleriyle kazandı. Diğer tarafta ise Nottingham Forest'ın teknik direktörlüğüne hafta içinde getirilen Ange Postecoglou, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

https://x.com/Arsenal/status/1966856228304551992

ARSENAL LİDERLİĞE OYNUYOR!

Arsenal; 9 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, konuk ekip ise 4 puanda kaldı.

Arsenal farka gitti: Ange Postecoglou kaybederek başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

ARSENAL'İN ZİRVEDEKİ RAKİBİ KİM?
Liverpool ve Arsenal, şu an liderliğe oynayan ekipler olarak öne çıkmış durumdalar.
ETİKETLER
#Futbol
#nottingham forest
#nottingham forest
#premier lig
#arsenal
#arsenal
#Premier League
#Sonne Vakit Tv
#Spor
