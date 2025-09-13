Arsenal farka gitti: Ange Postecoglou kaybederek başladı!

İstanbul
Arsenal, Nottingham Forest'ı 3-0 ile geçti. Ange Postecoglou'nun ekibi, kırmızı beyazlılar karşısında iyi bir performans gösteremedi.
Mücadelede tempoyu yükselten taraf olan Arsenal, Martin Zubimendi (32, 79) ve Viktor Gyökeres'in (46) golleriyle kazandı. Diğer tarafta ise Nottingham Forest'ın teknik direktörlüğüne hafta içinde getirilen Ange Postecoglou, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.
https://x.com/Arsenal/status/1966856228304551992
Arsenal; 9 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, konuk ekip ise 4 puanda kaldı.