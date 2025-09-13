Arsenal farka gitti: Ange Postecoglou kaybederek başladı!

Arsenal, Nottingham Forest'ı 3-0 ile geçti. Ange Postecoglou'nun ekibi, kırmızı beyazlılar karşısında iyi bir performans gösteremedi.

ARSENAL 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Mücadelede tempoyu yükselten taraf olan Arsenal, Martin Zubimendi (32, 79) ve Viktor Gyökeres'in (46) golleriyle kazandı. Diğer tarafta ise Nottingham Forest'ın teknik direktörlüğüne hafta içinde getirilen Ange Postecoglou, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

ARSENAL LİDERLİĞE OYNUYOR!

Arsenal; 9 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, konuk ekip ise 4 puanda kaldı.