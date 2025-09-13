Başakşehir Nuri Şahin'i resmen açıkladı! İmza töreni pazartesi olacak

Süper Lig'de Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensipte anlaşıldığını açıkladı.

İMZALAR PAZARTESİ ATILACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

https://x.com/ibfk2014/status/1966775390409568578

SÜPER LİG'DEKİ 3. TAKIMI OLACAK

Teknik adamlık kariyerinde ilk olarak Antalyaspor’da görev yapan genç çalıştırıcı, daha sonra Alman ekibi Borussia Dortmund’un yardımcı antrenörlüğü ve teknik direktörlüğünü görevlerinde bulundu. Başakşehir, Nuri Şahin’in teknik direktörlük yaptığı 3. takım olacak.