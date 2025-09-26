Alanyaspor Galatasaray CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Galatasaray, Süper Lig’de üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğini sürdürürken 7. haftada Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Alanya Oba Stadı'ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Alanyaspor Galatasaray karşılaşması Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Televizyondan izlemek isteyenler Bein Sports kanalı üzerinden maçı takip edebilirken, internet kullanıcıları TOD TV üyeliğiyle müsabakayı mobil cihazlardan, bilgisayarlardan ve akıllı televizyonlardan takip edebilecek.

Alanyaspor Galatasaray maçının resmi yayıncısı dışında farklı ülkelerde şifresiz yayın yapan kanallar da bulunuyor. ABD’de fuboTV, Bosna Hersek’te Sport Klub HD HR, Kosova’da Arena 5 Premium, Macaristan’da Sport 2, Portekiz’de Sport TV4 ve Şili’de Disney+ Premium Chile maçı şifresiz olarak yayınlayacak.

Alanyaspor Galatasaray maçı ilk 11'leri:

Alanyaspor 11: Ertuğrul, Hadergjonaj, Ümit, Lima, Aliti, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Hwang, Ogundu.

Galatasaray 11: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

Karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlayacak yabancı kanallar açıklandı. ABD'de fuboTV, Bosna Hersek'te Sport Klub HD HR, Kosova'da Arena 5 Premium, Macaristan'da Sport 2, Portekiz'de Sport TV4 ve Şili'de Disney+ Premium Chile maçı yayınlayacak.

Alanyaspor Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar:

ABD: fuboTV

fuboTV Bosna Hersek: Sport Klub HD HR

Sport Klub HD HR Kosova: Arena 5 Premium

Arena 5 Premium Macaristan: Sport 2

Sport 2 Portekiz: Sport TV4

Sport TV4 Şili: Disney+ Premium Chile

Alanyaspor Galatasaray maçı Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları Alanyaspor Galatasaray maçını şifresiz şekilde kanaldan izleyebilecek. Ayrıca internet üzerinden izlemek isteyenler TOD TV'ye üye olarak Alanyaspor Galatasaray maçını bilgisayar, telefon, tablet veya akıllı televizyonlardan da takip edebilecek.

Alanyaspor Galatasaray maçı Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Ekran başından izlemek isteyenler için ise Bein Sports canlı yayın seçeneği sunuyor. TOD TV platformu da internet üzerinden izleme imkanı sağlıyor.

Alanyaspor Galatasaray maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlemek mümkün. Bein Sports kullanıcıları televizyonları üzerinden karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden izlemek isteyenler için TOD TV seçeneği bulunuyor. TOD TV üyeliği olanlar Alanyaspor Galatasaray maçını telefon, tablet, bilgisayar ve televizyonlarından izleyebilecek.

Televizyondan izlemek isteyenler Bein Sports’u açarak Alanyaspor Galatasaray maçını canlı takip edebilir. İnternetten izleme seçeneğini tercih edenler için ise TOD TV üyeliği gerekiyor.

TOD TV kullanıcıları Alanyaspor Galatasaray maçını mobil cihazlardan, bilgisayarlardan ve televizyonlardan izleyebilecek. Yabancı ülkelerde yaşayanlar ise açıklanan kanallar üzerinden maçı takip edebilir.

İnternette yer alan Alanyaspor Galatasaray kaçak maç link/linkleri yasal değildir. Bu tarz Alanyaspor Galatasaray kaçak canlı yayınlar telefon, bilgisayar ve tabletlere zarar verebilir ve güvenli değildir. Korsan Alanyaspor Galatasaray maç yayınlarını takip etmek suç teşkil eder.

Alanyaspor Galatasaray mücadelesi resmi yayıncı Bein Sports üzerinden HD kalitede izlenebilir. Ayrıca TOD TV üzerinden de resmi yoldan canlı yayın takip edilebilir.

Alanyaspor Galatasaray maçının resmi yayıncısı Bein Sports’tur. Bein Sports kanalı aracılığıyla Alanyaspor Galatasaray canlı yayınını izlemek mümkündür. Ayrıca TOD TV üyeliği olanlar Alanyaspor Galatasaray maçı internet üzerinden bilgisayar, telefon, tablet ve televizyonlarından takip edebilir.

Alanyaspor Galatasaray karşılaşmasını şifresiz yayınlayacak yabancı kanallar şunlardır: ABD’de fuboTV, Bosna Hersek’te Sport Klub HD HR, Kosova’da Arena 5 Premium, Macaristan’da Sport 2, Portekiz’de Sport TV4 ve Şili’de Disney+ Premium Chile.

Türkiye’de ise karşılaşma Bein Sports ekranlarından yayınlanacak. TOD TV üyeliği olanlar maçı internet üzerinden takip edebilecek.