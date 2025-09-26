Devin Özek Fenerbahçe’den ayrıldı mı? Instagram hesabını kapattı

Fenerbahçe’de başkan değişiminin ardından futbol yapılanmasında radikal kararların alınacağı konuşuluyor. Sarı-lacivertlilerde Futbol Direktörü Devin Özek’in durumu gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

DEVİN ÖZEK KOVULDU MU?

Fenerbahçe’de başkanlık görevine seçilen Sadettin Saran, göreve gelir gelmez futbol yapılanmasıyla ilgili önemli bir adım attı. A Spor’un haberine göre Saran, Futbol Direktörü Devin Özek ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, yeni futbol yapılanması kapsamında Özek’in görevine devam edilmeyeceği kendisine iletildi. Böylece başkanlık değişiminin ardından kulüpte ilk ayrılığın Devin Özek ile yaşanacağı iddia edildi.

Devin Özek’in görevden ayrılışının Antalyaspor maçı sonrasında resmiyet kazanacağı ifade edildi. Bu gelişme, Fenerbahçe’de yönetim değişikliğinin ardından futbol kadrosunda önemli bir değişimin başlangıcı olarak görülüyor. 30 yaşındaki Devin Özek, 1 Haziran 2025 tarihinden bu yana Futbol Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

DEVİN ÖZEK FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI, İSTİFA MI ETTİ?

Fenerbahçe’de Futbol Direktörü Devin Özek’in ayrılığına dair haberlerin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Devin Özek’in kişisel Instagram hesabını kapattığı görüldü. Bu hamle, ayrılık sürecine ilişkin tartışmaları daha da artırdı.

Kulüp içinden gelen bilgilere göre, ayrılık kararı doğrudan başkan Sadettin Saran tarafından Devin Özek’e iletildi. Dolayısıyla bu ayrılığın bir istifadan ziyade yönetim tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleşeceği ileri sürüldü. Resmi açıklamanın ise Antalyaspor maçının ardından yapılması bekleniyor.

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

Devin Özek, 30 yaşında olup 1 Haziran 2025’ten bu yana Fenerbahçe’de Futbol Direktörlüğü görevini yürütüyordu. Futbol yapılanmasında aktif rol alıyordu.