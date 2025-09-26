Zıpkınla saldırıp 2 yıl bekledi! Evinin önünde öldürdü: Tetiği çeken en yakını çıktı

Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi’nde sokak ortasında bir adam öldürüldü. Ölüm getiren silahı ateşleyense maktulün en yakını çıktı.

EKMEK ALMAKTAN DÖNERKEN VURDU

2 yıl önce aralarındaki husumet nedeniyle abisini zıpkınla yaralayan Rıdvan Direk (24), 32 yaşındaki abisi Metin Direk’i (32) evinin önünde marketten ekmek alıp döndüğü esnada silahla art arda ateş edip ağır yaraladı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Hastanede tedavi altına alınan Metin Direk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olay yerinden scooter ile kaçan şüpheli Rıdvan Direk’i yakalamak için çalışma başlattı.