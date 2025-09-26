26 Eylül Dil Bayramı mesajları! En güzel kutlama mesajları

Bugün 26 Eylül Dil Bayramı olarak anılıyor.
Sosyal medya profillerinden Dil Bayramı iletileri paylaşmak isteyenler sorgulamalarını hızlandırdı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından gelen duyuruya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.
Dilimiz kimliğimizdir. Türkçemize sahip olalım. 26 Eylül Dil Bayramı kutlu olsun!
Ana diline sahip çıkan toplumlar, geleceğini güvenceye alır. Dil Bayramı’nı kutluyoruz.
Türkçemiz bizim ortak değerimizdir. Dil Bayramı kutlu olsun.
Güzel Türkçemizi doğru, etkili ve dikkatli kullanalım. 26 Eylül Dil Bayramı kutlu olsun.
Dil, bir milletin özüdür. Özümüze sahip çıkalım. Mutlu Dil Bayramları!
Türkçemizi yozlaşmadan, kökenine uygun biçimde yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. 26 Eylül Dil Bayramı'nı onurla kutluyoruz.