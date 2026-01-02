Skoda çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtan Ahmet Yüce 2026'da da geleneği bozmadı

Yeni yıl öncesi asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Ancak özel sektörde çalışan milyonlarca kişi maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Firmaların personellerine yapacağı zam ve prim ödülleri yavaş yavaş netleşmeye başlarken, gözler ikramiye rekortmeni patrona çevrildi.

29 MAAŞ İKRAMİYE DAĞITMIŞTI

Son yıllarda çalışanlarına 25 ve 29 maaş ikramiye dağıtmasıyla dikkatleri üzerine çeken ve büyük takdir toplayan Çekya merkezli otomotiv devi Skoda'nın Türkiye distribütörü Ahmet Yüce, 2026 yılında da çalışanlarını boş geçmedi.

2026 İKRAMİYESİ GİZLİ

2025 yılında otomotiv şirketlerinin satış rakamlarının düşmesine rağmen başarılı bir performans sergileyen çalışanlarını ödüllendiren Ahmet Yüce, ikramiye geleneğini sürdürdü.

Skoda Türkiye bünyesinde yer alan tüm personellere ikramiye ödemesi yapıldığı öğrenildi. Ancak önceki yıllardan farklı olarak bu kez hesaplara kaç maaş tutarında ikramiye yatırıldığı gizli tutuldu.

'ÖMÜR BOYU İKRAMİYE' SÖZÜ VERMİŞTİ

Ahmet Yüce, geçen yılın ilk aylarında verdiği bir röportajında ödediği ikramiyeler ile gündem olmak istemediğini söylemiş, bundan sonra vereceği ikramiye tutarlarını gizli tutacağını dile getirmişti.

Yakaladıkları başarıyı çalışanlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yüce, "Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim" şeklinde konuşmuştu.