Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Skoda çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtan Ahmet Yüce 2026'da da geleneği bozmadı

Son yıllarda çalışanlarına verdiği yüksek ikramiyelerle dikkat çeken Çekya merkezli otomobil devi Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce, personelinin yüzünü bir kez daha güldürdü. Önceki yıllarda 25 ve 29 maaş ikramiye dağıtan Ahmet Yüce, 2026 yılında da geleneği bozmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 07:16
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 07:32

Yeni yıl öncesi asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Ancak özel sektörde çalışan milyonlarca kişi maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Firmaların personellerine yapacağı zam ve prim ödülleri yavaş yavaş netleşmeye başlarken, gözler ikramiye rekortmeni patrona çevrildi.

29 MAAŞ İKRAMİYE DAĞITMIŞTI

Son yıllarda çalışanlarına 25 ve 29 maaş ikramiye dağıtmasıyla dikkatleri üzerine çeken ve büyük takdir toplayan Çekya merkezli otomotiv devi Skoda'nın Türkiye distribütörü Ahmet Yüce, 2026 yılında da çalışanlarını boş geçmedi.

Skoda çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtan Ahmet Yüce 2026'da da geleneği bozmadı

2026 İKRAMİYESİ GİZLİ

2025 yılında otomotiv şirketlerinin satış rakamlarının düşmesine rağmen başarılı bir performans sergileyen çalışanlarını ödüllendiren Ahmet Yüce, ikramiye geleneğini sürdürdü.

Skoda çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtan Ahmet Yüce 2026'da da geleneği bozmadı

Skoda Türkiye bünyesinde yer alan tüm personellere ikramiye ödemesi yapıldığı öğrenildi. Ancak önceki yıllardan farklı olarak bu kez hesaplara kaç maaş tutarında ikramiye yatırıldığı gizli tutuldu.

Skoda çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtan Ahmet Yüce 2026'da da geleneği bozmadı

'ÖMÜR BOYU İKRAMİYE' SÖZÜ VERMİŞTİ

Ahmet Yüce, geçen yılın ilk aylarında verdiği bir röportajında ödediği ikramiyeler ile gündem olmak istemediğini söylemiş, bundan sonra vereceği ikramiye tutarlarını gizli tutacağını dile getirmişti.

Yakaladıkları başarıyı çalışanlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yüce, "Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim" şeklinde konuşmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TÜED’den emekli maaşı ve ikramiye açıklaması
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.