Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

TÜED’den emekli maaşı ve ikramiye açıklaması

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, prim günü ve kazancı eşit olan emeklilere eşit maaş için intibak düzenlemesi yapılmasını istedi. Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi çağrısında bulundu. Ergün, ikramiyelerin en düşük emekli aylığı seviyesinde ve artış sistemine endeksli olması gerektiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TÜED’den emekli maaşı ve ikramiye açıklaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 15:26

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intibak düzenlemesinin uzun yıllardır TÜED'in en önemli talepleri arasında yer aldığını anımsattı.

"Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için tek bir aylık hesaplama sistemi getirilmelidir." ifadesini kullanan Ergün, bunların 2026 için en önemli talep ve beklentileri olduğunu vurguladı.

TÜED Genel Başkanı Ergün, ayrıca emekli aylıkları ve sosyal ödemelerde norm ve standart birliğinin sağlanması için Sosyal Sigortalar Kanunu döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilmesi ve alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70 olarak belirlenmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

TÜED’den emekli maaşı ve ikramiye açıklaması

'EMEKLİLER ÜZERİNDEN MALİYET HESABI YAPILMAMALI'

Asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının, 2025 yılının ikinci yarısından itibaren 16 bin 881 lira olarak uygulandığına dikkati çekti.

Ergün, 2025 yılının tüm emekliler için zor bir yıl olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 milyon emeklimiz, en düşük emekli aylığı alıyor. Daha düne kadar milyonlarca emeklimiz 16 bin 881 lirayla hem bir ay boyunca geçinmek hem de birçoğu kirasını ödemek durumundaydı. Yeni yılla birlikte emeklilerimizin gözü kulağı en düşük emekli aylığında yapılacak artışta. TÜED olarak en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istiyoruz. Bununla birlikte emekliler arasındaki maaş dengesi dikkate alınıp diğer emeklilerimizin aylıkları da aynı oranda artırılmalı. Emekliler üzerinden maliyet hesabı yapılmamalı. Bu talebimiz her şeyden önce sosyal devlet olmanın bir gereği olarak hayata geçirilmeli."

'BAYRAM İKRAMİYELERİ, BAYRAM HARÇLIĞINA DÖNÜŞTÜ'

Ergün, emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi kazanımının TÜED'in uzun yıllar süren mücadelesinin sonucu olduğunu belirtti.

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda ikramiye verilmeye başlandığını anımsatan Ergün, "Rakamların anlamını yitirdiği son yıllarda, emeklilere ramazan ve kurban bayramları için 4 biner lira olarak ödenen bayram ikramiyeleri günün şartlarında bayram harçlığına dönüştü. Sosyal yardımlar gibi bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir. Bayram ikramiyeleri en düşük emekli aylığı tutarında olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi uygulamasının da TÜED'in 10 yıl süren hukuk mücadelesi sonucu kazanılmış bir hak olduğuna dikkati çeken Ergün, promosyon miktarının artırılması ve rakamın adil bir artış sistemine endekslenmesi gerektiğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli zammı öncesi bankalar yarışta: Promosyon 60 bin TL’ye dayandı!
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.