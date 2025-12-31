Emekli zammı öncesi bankalar yarışta: Promosyon 60 bin TL’ye dayandı!

Ocak zammı yaklaşırken emekli maaşları kadar promosyon yarışı da hızlandı. Bankalar, milyonlarca emekliyi kendi bünyelerine çekebilmek için kesenin ağzını açtı. Standart promosyon tutarları 31 bin TL sınırına dayanırken, ek koşul ve kampanyalarla bu rakam bazı bankalarda 60 bin TL’ye kadar çıktı. Önümüzdeki günlerde rakamların daha da yukarı çekilebileceği konuşuluyor. İşte banka banka güncel promosyon rakamları...