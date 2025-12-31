Emekli zammı öncesi bankalar yarışta: Promosyon 60 bin TL’ye dayandı!

Menü Kapat
Aralık 31, 2025 09:36
Ocak zammı yaklaşırken emekli maaşları kadar promosyon yarışı da hızlandı. Bankalar, milyonlarca emekliyi kendi bünyelerine çekebilmek için kesenin ağzını açtı. Standart promosyon tutarları 31 bin TL sınırına dayanırken, ek koşul ve kampanyalarla bu rakam bazı bankalarda 60 bin TL’ye kadar çıktı.  Önümüzdeki günlerde rakamların daha da yukarı çekilebileceği konuşuluyor. İşte banka banka güncel promosyon rakamları...

 

HALKBANK: Halkbank'a emekli maaşını taşıyanlar için toplamda 60.000 liraya varan avantaj paketleri sunuluyor. Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm emeklilere özel 30.000 TL 12 ay taksitli nakit avantajına ek olarak; 12.000 TL'ye varan emekli promosyon, kredi kartı ile yapılacak market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarda yılda 35.000 TL'ye varan indirim, yeni otomatik fatura talimatlarına 3.500 TL'ye varan ParafPara fırsatı ile toplam avantaj 60 bin TL'yi buluyor.

ZİRAAT BANKASI: Emeklilerine maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

TEB: 12.000 TL'ye varan ana promosyona ek olarak otomatik fatura ödeme talimatı gibi koşullarla 9.000 TL ek promosyon vererek toplamda 21.000 TL'ye varan bir imkan sunuyor.

İŞ BANKASI: 15.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra 9.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatıyla toplam promosyon tutarı 24.000 TL seviyesine çıkıyor.

GARANTİ BBVA: 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunan banka; buna ek olarak Bonus kart harcamaları, sigorta ve avans hesap kullanımı gibi ek koşullarla toplamda 25.000 TL'ye varan bir avantaj sağlıyor.

DENİZBANK: 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve hesap açma gibi şartlarla 15.000 TL ek promosyon vererek toplam 27 bin TL'lik fırsat sunuyor.

YAPI KREDİ: Banka, belirli tarihler arasında taahhüt veren emeklilere toplam 30 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı tanıyor.

VAKIFBANK: Maaşını taşıyan yeni emekli müşterilerine 12.000 TL nakit promosyona ek olarak Troy emekli kredi kartı ile yapılan alışverişlerden 18.000 TL ek kazanım sunarak toplamda 30.000 TL avantaj sağlıyor.

QNB: 20.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyonun üzerine fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlarla toplam 31.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sağlıyor.

EMEKLİNİN NE KADAR PROMOSYON ALACAĞI NASIL BELİRLENİYOR?

Emekli promosyonu, emeklinin aldığı maaş miktarına göre kademeli olarak hesaplanıyor. Bankaların duyurduğu en yüksek rakamlar, genellikle en üst maaş grubunu kapsıyor. Daha düşük maaş alan emekliler için ödenen promosyon da buna paralel olarak azalıyor. Emekliler promosyonu 3 yıllık taahhütle alabiliyor.

