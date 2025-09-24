Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Türk Dil Bayramı ne zaman 26 Eylül mü 13 Mayıs mı?

Türk Dil Bayramı iki sebepten dolayı senede iki ayrı günde kutlanıyor. Bu anmalardan biri ise önümüzdeki 26 Eylül tarihinde. Peki, niçin 2 Türk Dil Bayramı var 26 Eylül mü 13 Mayıs mı?

Türk Dil Bayramı ne zaman 26 Eylül mü 13 Mayıs mı?
Türk Dil Bayramı iki değişik günde kutlanır, çünkü bu günler farklı hadiselere dayanır.

İşte Türk Dil Bayramı günleri ve kutlama gerekçelerinin ayrıntıları:

Türk Dil Bayramı ne zaman 26 Eylül mü 13 Mayıs mı?

26 EYLÜL NEDEN TÜRK DİL BAYRAMI?

Her sene 26 Eylül tarihi Türk Dil Bayramı olarak kutlanır.

1932 senesinde Mustafa Kemal ’ün önderliğinde kurulan Türk Dili Tetkik Heyeti (bugünkü Türk Dil Kurumu) ve aynı yıl tertip edilen ilk Dil Kurultayı, Türkiye çapında resmî biçimde Türk Dil Bayramı'nın başlangıcı sayılır.

Bu sebeple Türk Dil Bayramı 26 Eylül’de kutlanır.

Türk Dil Bayramı ne zaman 26 Eylül mü 13 Mayıs mı?

13 MAYIS TÜRK DİL BAYRAMI MI?

13 Mayıs tarihi de Türk Dil Bayramı şeklinde anılır ve nedeni ise çok daha köklü bir gelişmeye dayanır.

1277 senesinde Karamanoğlu Mehmet Bey “Bundan böyle divanda, dergâhta, bargâhta ve mecliste Türkçeden başka lisan kullanılmayacaktır.” fermanını ilan etmiştir.

Bu sebepten ötürü her yıl 13 Mayıs Türk Dil Bayramı olarak kutlanır.

