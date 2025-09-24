Türk Dil Bayramı ne zaman 26 Eylül mü 13 Mayıs mı?

Türk Dil Bayramı iki değişik günde kutlanır, çünkü bu günler farklı hadiselere dayanır.

İşte Türk Dil Bayramı günleri ve kutlama gerekçelerinin ayrıntıları:

26 EYLÜL NEDEN TÜRK DİL BAYRAMI?

Her sene 26 Eylül tarihi Türk Dil Bayramı olarak kutlanır.

1932 senesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türk Dili Tetkik Heyeti (bugünkü Türk Dil Kurumu) ve aynı yıl tertip edilen ilk Dil Kurultayı, Türkiye çapında resmî biçimde Türk Dil Bayramı'nın başlangıcı sayılır.

Bu sebeple Türk Dil Bayramı 26 Eylül’de kutlanır.

13 MAYIS TÜRK DİL BAYRAMI MI?

13 Mayıs tarihi de Türk Dil Bayramı şeklinde anılır ve nedeni ise çok daha köklü bir gelişmeye dayanır.

1277 senesinde Karamanoğlu Mehmet Bey “Bundan böyle divanda, dergâhta, bargâhta ve mecliste Türkçeden başka lisan kullanılmayacaktır.” fermanını ilan etmiştir.

Bu sebepten ötürü her yıl 13 Mayıs Türk Dil Bayramı olarak kutlanır.