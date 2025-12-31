Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bursa'da sahte gıda operasyonu: Tonlarca bozuk kahve ele geçirildi

Bursa'da vatandaşın sağlığını tehlikeye atan bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ile sahte ürün ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda tonlarca bozulmuş kahve ele geçirildi.

Bursa'da sahte gıda operasyonu: Tonlarca bozuk kahve ele geçirildi
31.12.2025
31.12.2025
saat ikonu 13:57

Türkiye’de peş peşe yaşanan zehirlenme vakaları sonrası vatandaşın sağlığını tehlikeye atan işletmelere operasyon düzenleniyor. Gıdada hile ve sahtekarlığa geçit vermeyen ekipler Bursa’da denetim gerçekleştirdi. Bursa’da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ile sahte ürün ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda tonlarca sahte kahve ve çok sayıda üretim ekipmanı ele geçirildi.

Bursa'da sahte gıda operasyonu: Tonlarca bozuk kahve ele geçirildi

BOZULMUŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ile ilaç ticareti yapıldığı yönünde alınan bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi. Türk Ceza Kanunu’nun 186’ncı maddesi kapsamında "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaçların Ticareti" ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

ON BİNLERCE PAKET KAHVE BULUNDU

Şüphelilere ait depo görünümlü iş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte kahve üretimi ve ambalajlanmasında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda makine ve ekipman ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, piyasada bilinen markalara ait olduğuna verilen on binlerce paket kahve ile tonlarca öğütülmüş toz kahve bulundu.

Ele geçirilen ürünler ve ekipmanlara el konulurken, gözaltına alınan A.A., İ.A., M.M., İ.A. ve H.A. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

ETİKETLER
#Gündem
