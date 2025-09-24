Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Gıda sahtekarlarına baskın! Mide bulandıran görüntüler: 1.5 ton imha edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine hijyen dışı koşullarda üretim yapan tesislere karşı harekete geçti. Ekipler yaklaşık 1.5 ton işlenmiş patatesi imha etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 10:27

taklit ve tağşiş yapılan gıdaları piyasaya süren işletmelere operasyonlarına devam ederken Antalya'da sıcak gelişmeler yaşandı. Antalya'da Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hijyenden yoksun gıdalar için vatandaşlardan gelen şikayet üzerine harekete geçti.

Gıda sahtekarlarına baskın! Mide bulandıran görüntüler: 1.5 ton imha edildi

TÜKETİCİ SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN PATATESLER

Ayanoğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işleme tesisinde denetleme yapıldı. Yapılan kontrollerde, otel ve restoranlara işlenmiş patates temin eden işletmenin gerekli izinlere sahip olmadığı ortaya çıktı. Denetim sırasında işletmede kurallarına aykırı koşullar gözlendi. İşletme içerisinde ağır koku oluştuğu, gıda güvenliğine uygun olmayan ortamlarda üretim yapıldığı belirlendi.

Gıda sahtekarlarına baskın! Mide bulandıran görüntüler: 1.5 ton imha edildi

Yetkililer, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmemesi için 1,5 ton işlenmiş patatesi imha etmek üzere işlem altına aldı. İşletme hakkında yasal süreç başlatıldı.

Gıda sahtekarlarına baskın! Mide bulandıran görüntüler: 1.5 ton imha edildi

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sağlıksız ve denetimsiz üretime karşı kararlı olduklarını vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin sofrasına sağlıksız gıdaların ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Kepez Belediyesi olarak denetimlerimizi sıklaştırıyor, halkımızın sağlığını korumak için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşımızın güvenliği ve sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Kaçak ve hijyen dışı üretim yapanlara göz yummayacağız." dedi.

Gıda sahtekarlarına baskın! Mide bulandıran görüntüler: 1.5 ton imha edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kentte taklit ürünlere karşı harekete geçildi: 1.5 ton küflenmiş ve bozulmuş süt ele geçirildi
ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#hijyen
#gıda güvenliği
#Sağlıksız Gıda
#Kepez Belediyesi
#Tüketici Sağlığı
#Taklit Gıda
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.