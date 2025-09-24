Gıda sahtekarlarına baskın! Mide bulandıran görüntüler: 1.5 ton imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan gıdaları piyasaya süren işletmelere operasyonlarına devam ederken Antalya'da sıcak gelişmeler yaşandı. Antalya'da Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hijyenden yoksun gıdalar için vatandaşlardan gelen şikayet üzerine harekete geçti.

TÜKETİCİ SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN PATATESLER

Ayanoğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işleme tesisinde denetleme yapıldı. Yapılan kontrollerde, otel ve restoranlara işlenmiş patates temin eden işletmenin gerekli izinlere sahip olmadığı ortaya çıktı. Denetim sırasında işletmede hijyen kurallarına aykırı koşullar gözlendi. İşletme içerisinde ağır koku oluştuğu, gıda güvenliğine uygun olmayan ortamlarda üretim yapıldığı belirlendi.

Yetkililer, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmemesi için 1,5 ton işlenmiş patatesi imha etmek üzere işlem altına aldı. İşletme hakkında yasal süreç başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sağlıksız ve denetimsiz üretime karşı kararlı olduklarını vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin sofrasına sağlıksız gıdaların ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Kepez Belediyesi olarak denetimlerimizi sıklaştırıyor, halkımızın sağlığını korumak için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşımızın güvenliği ve sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Kaçak ve hijyen dışı üretim yapanlara göz yummayacağız." dedi.