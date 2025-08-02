Kentte taklit ürünlere karşı harekete geçildi: 1.5 ton küflenmiş ve bozulmuş süt ele geçirildi

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince piyasada vatandaşın sağlığını riske sokan taklit ürünler inceleniyor. Bu kez küflenmiş ve bozulmuş süt ürünleri skandalı ortaya çıktı. Bakanlık düzenli olarak bazı işletmelerin sattığı tehlikeli ürünlerin listesini yayınlıyor. Bu kez Sakarya’da mide bulandıran zararlı ürünler kayıtlara geçti.

KÜFLENMİŞ SÜT SKANDALI

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor. 30 Haziran 2025 tarihinde, şehirde faaliyet gösteren bir süt işletmesinde yapılan denetimde; 1’er kilogramlık 720 adet tost peyniri ve 15 kilogramlık poşetlerde 49 adet rende tost peyniri olmak üzere toplamda bin 455 kilogram küflenmiş ve bozulmuş süt ürünü tespit edildi.

İMHA EDİLİYOR

Ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. İşletme hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde idari yaptırım uygulandı.