Dolar ve euro fırladı! İşte 2 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Alım-satım yapan vatandaşlar ve yatırımcılar güncel döviz kurlarındaki gelişmeleri araştırmaya başladı. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde euro ve dolar kuru günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 2 Ocak 2026 güncel fiyatlar...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 42,9980
Satış (TL): 43,0387
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 50,5637
Satış (TL): 50,6967