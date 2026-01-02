Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Ekmek fiyatlarına zam kapıda! Fırıncılar Federasyonu tarih verdi

Yeni yılla birlikte ekmek fiyatlarında zam tartışması yaşandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "2026'nın sonuna kadar zam yok" gibi bir açıklama yapmadığını, sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurguladı. Fırıncı esnafının gereken fedakarlığı yaptığını belirten Balcı, zam için tarih verdi.

Ekmek fiyatlarına zam kapıda! Fırıncılar Federasyonu tarih verdi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 41. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, federasyon merkezinde yaptığı basın toplantısında Türkiye genelinde yanlış anlaşılan konuya açıklık getirmek istediğini söyledi.

Söz konusu toplantıda ekmek fiyatı konusunda halkın merakını gidermek, asgari ücretteki fiyat artışı ışığında en son 8'inci ayda yapılan fiyat değişikliğinin durumuna ilişkin halkı bilgilendirmek istediklerini belirten Balcı, yeni düzenlemeyle illerde bulunan itiraz komisyonunun uzlaşma komisyonu olarak değiştirildiğini, 6 kişilik komisyonun 4'ünün idare ikisinin esnaf temsilcisi olduğunu anlattı.

Ekmek fiyatlarına zam kapıda! Fırıncılar Federasyonu tarih verdi

"FIRINCILAR ÜZERİNE DÜŞEN FEDAKARLIĞI YAPIYOR"

Balcı, bugüne kadar çalışmalarında Ticaret Bakanlığı ile müşterek karar verdiklerini, fırıncı esnafının endişe duymaması gerektiğini ve bugüne kadar halkın temel gıda maddesi ekmek konusunda yapılması gerekeni yaptıklarını ifade etti.

Halka en ucuz, kaliteli, hijyenik mekanda üretilen ekmeği vermek için gerekenin yapıldığına değinen Balcı, "2025 yılının 8. ayında fiyat değişikliği olduğunda, 'Ekmek kilogram fiyatının 75 lira olduğunu, asgari ücretin artmasıyla o gün 900 lira olan un fiyatının 1100 lira seviyesine, maya fiyatının 600 liradan 975 liraya çıkmasına rağmen 2026 yılında sevindirici bir haber veriyoruz, ekmek fiyatında henüz herhangi bir değişiklik yok', dedik. Daha sonra, 'ilgili bakanlıkla görüşme yaparak ne olacağı konusunda karar vereceğiz, en makul şekilde bunu da size duyururuz.' diye söyledik. Onun dışında dedik ki fırıncı esnafı her zaman üzerine düşen görevi, gerekli fedakarlığı yapıyor." diye konuştu.

Ekmek fiyatlarına zam kapıda! Fırıncılar Federasyonu tarih verdi

Balcı, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023'te yaptığı destekle ekmek fiyatının yüzde 17,5 ve 2024'te ülke genelinde yüzde 25 oranında değiştiğini hatırlatarak, 2024'ün son 6 ayındaki fiyat artışının 2025'e kalması nedeniyle geçen yıl yüzde 50 değişiklik yapıldığını, son iki yıla bakıldığında ekmek fiyatının ortalamasının yüzde 37,5, son 3 yılda ise yüzde 30'a denk geldiğini, yani fiyatların enflasyona göre çok uygun şekilde seyrettiğini anlattı.

ZİNCİR MARKETLERE UYARI: GEREKİRSE YAPTIRIM UYGULARIZ

Esnafın üzerine taşıyamayacağı yükün yüklenmemesi konusunda uyarılarda bulunduklarını aktaran Balcı, zincir marketlerin ekmek iadesi konusunda kendilerine çeki düzen vermesini tartıştıklarını, gerektirdiği takdirde yaptırım uygulayacaklarını söylediklerini dile getirdi.

Ekmek fiyatlarına zam kapıda! Fırıncılar Federasyonu tarih verdi

Balcı, bazı gazetelerin, açıklamasındaki "2026'nın sonuna kadar zam yok, 8'inci ayda en son zam yaptık. Ekmek azami fiyatı 75 liraydı. İşte bu 75 liranın altında olanlar, 75 lira bandına çıkar ama 75 lira uygulayanlar fiyat değişikliği yapmayacak." ifadelerine dayanarak, "8'inci aya kadar zam yok" şeklinde manşet attıklarını ancak yarım saat içerisinde düzeltme yaptırdıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

ZAM İÇİN TARİH VERDİ

"Açıklamamızın hiçbir cümlesinde, '8'inci aydan sonra ekmek fiyatı artacak, 2026'nın sonuna kadar ekmek fiyatı artmayacak.' diye bir açıklama yok. Tam bunun aksine diyoruz ki ilgili bakanlıkla görüşeceğiz. Bu süreyi esnafımız taşıyabildiği kadar taşıyacak. Taşıyamadığı noktada ocak ayının sonuna kadar bir fiyat artış söz konusu değil ama biz onu götürebilsek, şubat ayına da götüreceğiz. Şubat ayında bir değişiklik gerekiyorsa, Ticaret Bakanlığı'yla görüşerek bugüne kadar olduğu gibi bunda da en makul fiyat neyse onu size duyuracağız."

Ekmek fiyatlarına zam kapıda! Fırıncılar Federasyonu tarih verdi

"AĞUSTOSA KADAR ZAM YOK" İDDİALARINA TEPKİ

Açıklamasında, "2026 yılının sonuna kadar fiyat artışı yok veya 8'inci aya kadar ekmek fiyatı değiştirilmeyecek" şeklinde tek bir cümle varsa, o süreyi tamamlamaya razı olduklarını veya böyle bir talihsiz açıklamadan sonra gereğini yapacağını ifade eden Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Haberin tamamında bir taraftan 'girdilerimiz arttı, asgari ücret arttı, un fiyatları, maya fiyatı değişti' diyoruz. Farz edelim ki '8'inci aya kadar fiyat değişikliği olmayacak' diye söyledim. Basın mensuplarına 'Başka sorunuz var mı?' diyoruz. Bir basın mensubunun, 'Sayın Başkan, bir taraftan girdilerin arttığını söylüyorsunuz, bir taraftan da 8'inci ayın sonuna kadar fiyat değişikliği yok diyorsunuz. Tezat oluşturmuyor mu? Bunu nasıl sağlayacaksınız?' diye sorması gerekmez mi? Ben 2002'den bugüne kadar tüm basın toplantılarını yazılı olarak yapmadım. Çünkü kameraman çekiyor, onlar kayda giriyor zaten. Yani eline yazılı vermeye gerek duymadık. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. 20 dakikada, yarım saatte düzeltmeye rağmen sağ olsun ulusal basın da o ilk çıkan haberi alıyor. İçeriğini okumadan manşete göre haberleştiriyor ve kamuoyuna ekmek gibi temel gıda maddesi olan hassas bir konuda yanlış bilgi vermiş oluyor. Bunun buradan düzeltilmesini istiyorum."

Ekmek için 2026 fiyat açıklaması! Fırıncılar Federasyonu Başkanı duyurdu
