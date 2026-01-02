Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Mozambik'te polis ile milisler arasında çatışma: 8 ölü

Doğu Afrika ülkelerinden Mozambik'in Nampula eyaletinde polis ile yerel milisler arasında çatışma çıktı. Yetkililer, çatışmada biri polis toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mozambik'te polis ile milisler arasında çatışma: 8 ölü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 03:00
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 03:03

Mozambik'in kuzeyindeki Nampula eyaletinde silah sesleri yükseldi. Hükümet Sözcüsü Placido Pereira, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mogovolas bölgesinde polis ile yerel Naparama kabilesine mensup kişilerden oluşan milis grubu "Naparamas" üyeleri arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE GÖZALTI VAR

Pereira, çatışmada 1'i polis memuru 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 yerel milisin ise gözaltına alındığını söyledi.

Mozambik'te polis ile milisler arasında çatışma: 8 ölü

POLİSLERİN BİNASINI BASMAYA ÇALIŞTILAR

Polis Sözcüsü Rosa Chauque yaptığı açıklamada, çatışmanın Naparamas grubuna mensup milislerin polis tarafından korunan bir binaya girmeye çalışması üzerine çıktığını ifade etti.

Chauque, Mozambik polisinin kamu düzenini tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğini vurgulayarak, kamu düzeni ve güvenliğine yönelik saldırılara karşı kararlı şekilde hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mozambikli suç örgütü lideri 'Dolar Adam' öldü! Fidye için kaçırılan iş insanı kurtarıldı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.