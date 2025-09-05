Mozambikli suç örgütü lideri 'Dolar Adam' öldü! Fidye için kaçırılan iş insanı kurtarıldı

"Dolar Adam" lakabıyla bilinen Mozambikli suç örgütü elebaşı Antonio Francisco Macamamo öldü. Güney Afrika Polis Hizmetlerinden (SAPS) yapılan yazılı açıklamada, fidye amaçlı adam kaçıran bir suç örgütünün elebaşı olan Macamamo'nun, Kempton Park bölgesinde düzenlenen operasyonda polisle çatışmaya girdi ve hayatını kaybetti.

FİDYE İÇİN KAÇIRILAN İŞ İNSANI KURTARILDI

Açıklamada, operasyonda Macamamo'nun örgütü tarafından fidye amacıyla kaçırılan Güney Afrikalı bir iş insanının da kurtarıldığı ifade edildi.

"Dolar Adam" lakabıyla bilinen elebaşının Mozambik ve Güney Afrika'da çok sayıda adam kaçırma, soygun ve araç hırsızlığı vakasına karıştığı belirtilen açıklamada, Macamamo'nun her iki ülkede de aranan bir suçlu olduğuna dikkati çekildi.

'DOLAR ADAM' LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Güney Afrika basınında yer alan haberlerde, ünlü suç örgütü elebaşı Macamamo'nun, lakabını fidyelerin ABD dolarıyla ödenmesini şart koşmasından aldığı bilgisi paylaşıldı.

Daily Maverick gazetesinin resmi verilere dayandırdığı habere göre, Güney Afrika'da geçen yıl her gün ortalama 50 kaçırılma vakası kayıtlara geçti.