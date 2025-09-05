Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Mozambikli suç örgütü lideri 'Dolar Adam' öldü! Fidye için kaçırılan iş insanı kurtarıldı

Mozambikli 'Dolar Adam' olarak bilinen suç örgütü elebaşı Antonio Francisco Macamamo, Güney Afrika polisinin düzenlediği operasyonda öldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mozambikli suç örgütü lideri 'Dolar Adam' öldü! Fidye için kaçırılan iş insanı kurtarıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 12:57

"Dolar Adam" lakabıyla bilinen Mozambikli elebaşı Antonio Francisco Macamamo öldü. Polis Hizmetlerinden (SAPS) yapılan yazılı açıklamada, fidye amaçlı adam kaçıran bir suç örgütünün elebaşı olan Macamamo'nun, Kempton Park bölgesinde düzenlenen operasyonda polisle çatışmaya girdi ve hayatını kaybetti.

Mozambikli suç örgütü lideri 'Dolar Adam' öldü! Fidye için kaçırılan iş insanı kurtarıldı

FİDYE İÇİN KAÇIRILAN İŞ İNSANI KURTARILDI

Açıklamada, operasyonda Macamamo'nun örgütü tarafından fidye amacıyla kaçırılan Güney Afrikalı bir iş insanının da kurtarıldığı ifade edildi.

"Dolar Adam" lakabıyla bilinen elebaşının ve Güney Afrika'da çok sayıda adam kaçırma, ve araç hırsızlığı vakasına karıştığı belirtilen açıklamada, Macamamo'nun her iki ülkede de aranan bir suçlu olduğuna dikkati çekildi.

Mozambikli suç örgütü lideri 'Dolar Adam' öldü! Fidye için kaçırılan iş insanı kurtarıldı

'DOLAR ADAM' LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Güney Afrika basınında yer alan haberlerde, ünlü örgütü elebaşı Macamamo'nun, lakabını fidyelerin ABD dolarıyla ödenmesini şart koşmasından aldığı bilgisi paylaşıldı.

Daily Maverick gazetesinin resmi verilere dayandırdığı habere göre, Güney Afrika'da geçen yıl her gün ortalama 50 kaçırılma vakası kayıtlara geçti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'nin hamlelerine karşılık Venezuela'da seferberlik ilan edildi: Milis gücü 8 milyonu aşacak
ABD'de Savunma Bakanlığı'nın ismi 'Savaş Bakanlığı' olacak! İşte sebebi
ETİKETLER
#suç
#güney afrika
#soygun
#suç örgütü
#mozambik
#Polis Operasyonu
#Adam Kaçırma
#Dolar Adam
#Dolar Adam
#Antonio Francisco Macamamo
#Adam Kaçırma
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.