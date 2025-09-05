Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan

ABD'de Savunma Bakanlığı'nın ismi 'Savaş Bakanlığı' olacak! İşte sebebi

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştireceğini açıkladı. Trump, yakında kararı imzalayacak.

ABD'de Savunma Bakanlığı'nın ismi 'Savaş Bakanlığı' olacak! İşte sebebi
ABD Başkanı Donald Trump, dediğini yapıyor. 'nın () ismi değişiyor. Koltuğa oturduğundan bu yana 200. başkanlık kararnamesini imzalayacak olan Trump, bakanlığın adını 'Savaş Başkanlığı' (Department of War) yapacak. Trump'ın bugün kararı imzalaması bekleniyor.

Artık ABD Savunma Bakanı da resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanacak. ve ekibi “Savunma” kelimesinin fazla pasif göründüğünü, “Savaş” adının ise "daha güçlü bir imaj verdiğini" savunuyor.

Beyaz Saray’a göre bu değişiklik, ABD’nin tarih boyunca ''Savaş Bakanlığı'' adı altında kazandığı zaferlere de gönderme yapıyor.

ABD'de Savunma Bakanlığı'nın ismi 'Savaş Bakanlığı' olacak! İşte sebebi

ESKİ İSMİNE GERİ DÖNÜYOR

ABD’de 1789’dan 1947’ye kadar bir “Savaş Bakanlığı” bulunuyordu. II. Dünya Savaşı sonrasında ise kurum yeniden yapılandırıldı ve 1949’da bugünkü adıyla Savunma Bakanlığı oldu.

Bir bakanlığın resmi adının kalıcı şekilde değişmesi için Kongre onayı gerekiyor. Dolayısıyla Trump’ın kararnamesi, yalnızca “ikincil kullanım” için geçerli olacak.

PENTAGON İSMİNE DEVAM

ABD Savunma Bakanlığı’nın ismi genel olarak dev yerleşkesine atfen Pentagon olarak da adlandırılıyor.

Bu ismin kullanımı ise sürecek.

ABD'de Savunma Bakanlığı'nın ismi 'Savaş Bakanlığı' olacak! İşte sebebi

TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Trump, Devlet Başkanı ile yakında görüşeceğini duyurdu. ABD lideri, "Yakında Putin ile görüşeceğim, bu savaşı bitireceğiz" dedi ve şunları ekledi:

"Birçok savaşı durdurdum. Bunun en kolayı olacağını düşünüyordum, en zoru çıktı ama başaracağız."

